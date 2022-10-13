111年全民運動會今日圓滿落幕，台中隊展現超狂實力，勇奪70金、49銀、50銅，金牌數創有史以來最高，以總積分184.6分，榮獲全國第一名總統獎，創下四連霸。運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席受獎，感謝所有選手、教練及支援團隊支持，賽事圓滿成功，這屆台中隊金牌較上屆增加13金，獎牌數進步15面，其中共有9項26人次破大會紀錄、8項20人次破全國紀錄。

李昱叡表示，台中市遴選優秀選手組隊參加30項競賽，隊職員人數高達1075位，展現堅強團隊實力，各項目代表隊在這次賽會均展現平時訓練成果，發揮團隊默契與亮眼表現，摘金奪冠，完成台中體壇歷史上全民運動會總錦標四連霸的耀眼成就。

李昱叡強調，多位台中之光在這次賽事中完成破大會及全國紀錄成就，包括世錦賽好手何品莉參加水上救生及蹼泳，共有3項打破大會紀錄、3項次打破全國紀錄，個人總計在水上救生及蹼泳項目獲得7金1銀2銅，健力世運會銀牌好手楊森在第七級(120公斤級)以總和1027.5公斤、蹲舉407.5公斤破大會紀錄之姿奪金。

此外，曾是世運會兩屆銅牌的女子好手吳惠君在健力第五級出賽以總和542.5公斤、蹲舉215公斤、臥舉142.5公斤，成績三破全國紀錄，台中舞蹈運動代表隊獲得12金2銀6銅；水上救生獲得8金、7銀、6銅；蹼泳項目勇奪7金、6銀、3銅，拔河勇奪5金1銀成就，成績均是全國第一。

李昱叡指出，透過全民運各選手相互交流，台中市代表隊選手全心投入、卯足全力角逐金牌，爭取傲人成績與榮耀，所有選手、教練及各工作團隊功不可沒，是最大功臣；也感謝台中市體育總會理事長兼台中市議會議長張清照帶領，及台中市體育總會各單項委員會長期的支持和培育，才有如此優異表現；也感謝全體選手、教練與隊職員場上奮力表現，讓全國看見台中體育運動實力。

李昱叡表示，近年台中運動風氣興盛且快速發展，市府積極推動重要運動建設，包含巨蛋體育館、全國首座足球運動休閒園區及國際壘球園區、國民暨兒童運動中心等，優化運動環境；此外，市民關注的職業賽事也蓬勃發展，職棒中信兄弟去年勇奪全國總冠軍；雙職籃福爾摩沙台新夢想家、台中太陽均成功晉級季後賽；台中藍鯨女足更勇奪2017至2019年木蘭足球聯賽三連霸與2021年總冠軍，也拿到木蘭聯賽盃冠軍，顯見台中運動推動成果亮眼。

此外，台中市選手近年來參與國內大型賽會成果相當豐碩，去年全國運榮獲全國第3，今年身障運更是以地主之姿勇奪百面以上金牌，排名第二，今年更在全民運勇奪四連霸佳績，市府持續與各單項協會、委員會合作，支援選手及教練，打造台中「酷運動、酷城市」