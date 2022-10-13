一名蔡姓男子2017年至2019年間陸續向林姓男子借款約300萬元，非但無力償還，還懷疑對方覬覦其經營的餐廳，今年6月11日持刀到花蓮縣秀林鄉砍殺林男後，不僅設下多處斷點、變更容貌，混肴案情，更合理化自己的殺人行為，全案經花蓮地檢署偵辦，今宣布偵查終結，將依殺人等罪提起公訴，並向法院求處無期徒刑。

蔡男今年6月11日凌晨從北部攜帶番刀、藍波刀及折疊刀等，先搭乘計程車到宜蘭羅東火車站後，再轉搭計程車抵達花蓮新城海堤附近，徒步走到林男住處並躲在一旁草叢埋伏，直到清晨6時45分許，見林男同居女友出門且林在洗車未注意四周時，持預藏刀械砍殺對方。

蔡先是拿番刀朝林後腦猛力揮砍數下，再朝其頭部、胸部及腹部等人體重要部位猛砍，林男奮力抵抗，並拿住處旁邊的角材抵禦，怎料蔡卻拿出預藏的藍波刀猛刺對方頭部，造成林出血過多當場死亡。

蔡男見林男無呼吸心跳後即進入林男住處翻箱倒櫃要找兩人簽立的債務證明文件，但沒有找到，還被林的同居女友撞見，除趕緊跑出門外，騎乘林的機車逃逸至距林住處約300公尺遠的海灘，途中不僅趁隙變裝，還將滿是血的刀械、衣物等往大海丟棄，機車則棄在沙灘上，故布疑陣，混淆案情。

事後蔡男徒步到馬路上搭乘計程車到和平火車站轉搭火車至台北火車站，並躲在北市士林區的私人宮廟，期間更到理髮店剃髮、關手機，想要躲避查緝，不過其行蹤仍逃不出花蓮檢警鷹眼，13日晚間7時許落網，經複訊後，15日遭羈押。

檢警調查，蔡男在2017年至2019年間，和林男借款合計約300萬元，剛開始兩人互動不錯，卻因債務糾紛日行漸遠，蔡更因自己懷疑林覬覦其在新北市烏來區經營的餐廳而心生殺意，決定下手行兇。

檢方認為，蔡男不僅自認林覬覦自己的財產而萌生殺意，行兇手段更是殘忍，可謂視人命如草芥，複訊時更不斷合理殺人罪嫌，更稱對方罪有應得，行兇前、後還設下多處斷點、變更容貌，浪費偵查資源。

花蓮地檢署今下午宣布全案偵結，將依殺人罪、攜帶兇器竊盜等罪對蔡男提起公訴，且經衡酌林男家屬意見等情狀，具體求刑蔡男無期徒刑。