台北W飯店攜手法國黑魂品牌BLVCK聯名合作，即日起至12月31日下午兩點半至五點半，雙於10樓WOOBAR推出聯名下午茶，打造闇黑系法式浪漫。雙人下午茶每套售價2,688元+10％元，每人含1杯咖啡或茶及1杯主題系列調酒，隨餐附贈BLVCK品牌「闇黑小豬撲滿」兩份。

W主廚與調酒師團隊將BLVCK的代表色揉合WOOBAR大膽前衛的風格，研發8款夢幻小點與3款個性調飲，在沉穩基調中，特顯現代時尚感。其中深受喜愛的貴氣代表「黑莓櫻桃竹炭馬卡龍」，夾心為新鮮黑莓熬製的果泥奶餡結合櫻桃果凍，口感豐富奢華，值得細細品味。「覆盆子巧克力杯子蛋糕」運用黑炭可可粉為蛋糕體增色，內餡擠入覆盆子果醬，上層則是竹炭粉及濃厚的北海道乳酪餡交融而成，一口咬下能夠品嚐到所有質地的層次，滑順和鬆軟相得益彰，甜而不膩。

素有天使鈴鐺之稱的「紅茶竹炭可麗露」，以蜂蠟塗於烤模內形成焦脆表層，倒入混有台東蜜香紅茶粉的麵糊，經過多次烤製敲打的繁複過程後完美出爐，外觀低調內斂，內裡Ｑ彈富嚼勁，瀰漫淡淡茶香。「黑莓薄荷巧克力慕斯」同樣是使用黑莓入餡，並透過70％法芙娜巧克力和少許薄荷糖漿做成慕斯，在濃醇的苦甜中帶有一絲清新，底層襯著餅乾，頂端妝點新鮮黑莓和少許食用金箔，從整體結構演繹三種口感狀態相互協調、同時綻放的酸甜滋味。另外此次下午茶特別推出「黑天鵝豆沙酥」，酥皮層層堆疊，尾巴處的芝麻香與細緻綿密的豆沙餡，顏值及美味程度都令人驚豔。

鹹點方面，「澳洲牛肉竹炭小漢堡」是由竹炭漢堡包夾著經肯瓊香料粉調味的澳洲牛肉，搭配焦糖洋蔥及松露美奶滋，份量相當厚實。「烏來鱘龍魚子醬墨魚汁蛋白脆餅」主體為墨魚酸奶的蛋白丁和台灣生產的魚子醬，部分金箔做裝飾，絕妙組合烘托出海洋鹹香的氣息。「酥炸龍蝦海鮮球」選用加拿大進口活龍蝦，與鯛魚、透抽、洋芋共同製成，每一口都吃得到滿滿海味。調酒系列首推款「BLVCK薔薇」以BLVCK品牌代表圖騰為概念發想，使用巧克力蘭姆酒、巧克力香甜酒、玫瑰糖漿、牛奶調製而成，表面鋪一層碎冰，再藉由玫瑰造型的食用花點綴，最後撒上竹炭粉，彷彿看見岩石縫隙中盛放一抹若隱若現的艷紅。

「BLVCK TEARS闇淚」則以龍舌蘭搭君度橙酒，添加黑莓果泥及適量的糖漿和萊姆汁，並在杯緣處附著夏威夷黑鹽作為眼淚的意象，融合酸甜鹹，又保留恰到好處的酒感。「LE NOIR黑伯爵」採用伯爵茶浸漬的蘭姆酒為基底，注入萊姆汁和蜂蜜提升果香，讓微醺時刻更能恣意享受午後的慵懶氣韻。

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