中職樂天桃猿啦啦隊人氣女神林襄，近來人氣大暴漲，一舉一動都成為矚目焦點，不過隨之而來的是爭議不斷，今(13日)她被媒體爆出會抽菸，清新甜美形象崩壞，而她的經紀人也趕緊認錯道歉，並承諾會戒菸，這讓主持人陳沂看了相當不可思議，直言「都什麼年代了，抽菸又不犯法」，對此，網友也突破盲腸點出她道歉的真正原因。

林襄今被拍到在路邊等人時，脫下口罩熟練的抽起電子菸，「吞雲吐霧」模樣和啦啦隊清純女神形象差很大，讓外界相當震驚，而她的經紀人代為認錯，表示這是不良示範，強調「她會努力戒掉」。

陳沂發文疑惑林襄抽菸為何要道歉。(圖／取自陳沂臉書)

網友點出重點。(圖／取自陳沂臉書)

對此，陳沂也在臉書發表看法，不解表示「林襄抽菸被拍，經紀人出來道歉說會好好戒菸。都什麼年代了，抽菸又不犯法，竟然還需要出來跟社會大眾道歉。」

她透露自己不抽菸是因為不喜歡菸味，加上看到很多漂亮女生長期抽菸，到中年皮膚會明顯乾扁沒飽和感，「但，抽菸真的沒什麼，有需要這麼崩潰嗎？」而不少網友看了也表示「我小時候的年代抽菸還是帥氣、不羈的象徵」、「還好吧不是吸毒就好了」、「抽煙確實沒什麼啊，不過就人設崩壞」。

還有人表示「人設不同步但又想要留粉絲」、「怕一堆代言活動飛了」，讓網友都驚呼「突破盲腸」、「同感，這才是重點」。