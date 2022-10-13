入境免隔離的0+7政策即日起終於上路，旅遊業者的海外旅遊商品的銷售連帶交出好成績。深度旅遊體驗電商平台KKday表示，近3周海外商品爆賣，過去1週站上海外商品銷售再創新高，相較10月5日的前1週再成長80%，海外商品的瀏覽量更增加超過3倍，以日本、韓國、泰國商品最受歡迎。

KKday指出，目前旅客海外出遊日期多集中於年底跨年與明年春節檔期，平均出遊人次也比平日成長近10倍。目前主打商品包含越南峴港星宇航空首飛5日機加酒自由行，10/30、10/31出發，1萬6900元起；聯合航空飛美國「航空聯票」，4萬1758元起；另外也將推出11月出發的東京機加酒自由行5日，入住東京巨蛋飯店，1萬5800元起。

KKday針對東北亞市場，持續推出機加酒自由行、航空聯票、耍廢包車漫遊團，針對日本旅遊，除了交通景點、人氣樂園票券、網卡外，同步推出富士山、京都、和歌山等熱門景點1日遊，並推出限時滿額折扣碼，購買日本商品結帳金額滿6000元就可折抵500元；韓國則主打購買指定一日遊商品滿3000元折300元、購買指定體驗行程送防彈少年團T-money Card交通卡，以及獨家猛男秀門票限時下殺8折，售價1468元起。

東南亞則主打避冬好去處的海島國家，推出蘇美島、普吉島、長灘島等在地體驗行程，售價1083元起。越南峴港則慶祝首飛推5日機加酒自由行，可選擇10/30或10/31出發，包含星宇航空來回機票、住宿，超值價1萬6900元起。國人最常去的泰國，則有特色景點1日遊、遊船晚餐、SPA按摩等體驗，也推出6人成行的「曼谷華欣五日 耍廢包車漫遊團」、「曼谷芭達雅五日 耍廢包車漫遊團，每人團費3萬7500元起。

早已回溫的歐美旅遊市場，人氣旅遊目的地包含瑞士、加州、紐約、巴黎、倫敦，又以樂園門票、交通通行證、1日遊行程最受旅客歡迎。KKday更於近期推出美國「航空聯票」商品，包含當地來回機票與熱門景點或交通票券，售價4萬1758元起，可搭乘聯合航空，天天直飛北美，選擇前往舊金山、紐約、洛杉磯、奧蘭多等地，並搭配加州迪士尼樂園門票、紐約全天暢遊通行證、奧蘭多全天暢遊通行證、時代廣場洲際飯店住宿等。

為歡慶解封，KKday即日起至10月20日推出購買任一海外商品，不需使用折扣碼即可享有KKday Points白銀會員5倍回饋、白金會員10倍回饋、黑鑽會員15倍回饋。