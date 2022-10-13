「假如柯文哲、韓國瑜合體，一起幫柯志恩站台！」民眾黨新北市議員候選人王如意今(13日)在臉書發文，她大膽拋出一顆藍白合風向球表示，柯文哲今年8月21日在高雄夜市跟柯志恩「不期而遇」，韓國瑜10月10日到高雄市，幫高雄市議會前議長許崑源的女兒許采蓁站台，柯志恩就站在韓國瑜的身邊。王如意不禁好奇，假如柯志恩邀請阿北、韓國瑜合體，一起幫她站台輔選，而且兩人都欣然同意，到時候的場面，會不會讓柯粉、韓粉瘋掉？

王如意指出，10月10日透過網路直播，觀看韓國瑜重出江湖，幫許采蓁輔選的過程，不得不讚嘆韓國瑜的口才真好，演講的煽動力實在是有夠強，等到造勢活動結束，她聯想到的是，2016年王世堅在台北市議會質詢阿北跟韓國瑜的畫面，「問世堅，情是何物」、「禿子跟著月亮走」、「流氓也可以喝水」等等經典名句，是多麼令人懷念！

王如意說，現在先不論阿北、韓國瑜未來是否同意一起幫柯志恩站台，大家可以想像一下，假如阿北跟韓國瑜合體，會不會成為全國最受矚目的新聞？阿北碰到韓國瑜的第一句話，會說什麼？韓國瑜碰到阿北的第一句話，會說什麼？王如意猜想，恐怕光是「藍白合」的話題，就會一直延燒到明年！

她指出，事實上，民眾黨以往就曾經在高雄市提出「在野大聯盟」的概念，當時的想法是，國民黨、民眾黨都不要提名自己的高雄市長人選，而是共同支持一個無黨籍的高雄市長參選人。後來「在野大聯盟」的想法雖然沒有落實，不過王如意認為，既然國民黨、民眾黨在高雄市都是屬於在野黨，阿北幫柯志恩站台輔選，應該算是另類的「在野大聯盟」吧！

另外，王如意認為，民眾黨並沒有提名高雄市長參選人，民眾黨提名的高雄市議員候選人，也就沒有母雞可以帶小雞，假如阿北去幫柯志恩站台，並帶來一波網路聲量，屆時對於民眾黨的市議員候選人肯定可以帶來不少的加分效果！