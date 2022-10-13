台中市太平區宜欣國小暨里民活動中心落成啟用，包含台中市長盧秀燕、立委何欣純、市議員李麗華、張玉嬿等人都到場出席啟用典禮。（馮惠宜攝）

台中市太平區宜欣國小建校35年來，一直缺乏足以容納全校師生的大型室內空間，加上周邊宜欣、宜佳、宜昌里活動中心老舊，經地方民代與市府團隊努力下，將現有的里民活動中心拆除重建，日前已順利完工，新完工的活動中心不但提供師生優質的學習環境，還與宜欣、宜佳、宜昌里民們一起共享空間，達到校園與社區共好成效。

宜欣國小13日舉辦太平宜欣國小暨里民活動中心落成啟用典禮，台中市長盧秀燕也親自出席，她表示，此棟建築原本是三個里的活動中心，經過與地方充份討論及市府團隊完善規劃，109年開工重建、今日啟用，目前一樓是里民活動中心、辦公室與社區教室，二、三樓是學校禮堂和看台區，不但補齊學校的室內活動空間，也同時滿足三個里的活動需求。

立委何欣純說，宜欣國小從民國76年建校後，一直沒有自己的活動中心，她擔任立委後積極協調、爭取補助，105年在林佳龍任內教育局挹注235萬元的規劃設計補助費用，之後教育部、台中市府共同分擔7000萬元新建工程費用。她也說，新的活動中心也讓學校與學校緊密結合，讓場地發揮最大效益，落實「學校社區化、社區學校化」。

宜欣國小校長李深山感謝地方關心和市府團隊重視，活動中心落成後將成為社區新地標，社區里民由南邊大門出入，學校師生由2樓北邊廊道出入，達到學校、社區彼此互惠雙贏。