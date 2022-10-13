龜山楓樹護理之家配合消防隊舉辦搶救演練。（消防提供／蔡依珍桃園傳真）

龜山楓樹護理之家配合消防隊舉辦搶救演練。（消防提供／蔡依珍桃園傳真）

龜山楓樹護理之家配合消防隊舉辦搶救演練。（消防提供／蔡依珍桃園傳真）

龜山楓樹護理之家配合消防隊舉辦搶救演練。（消防提供／蔡依珍桃園傳真）

龜山楓樹護理之家配合消防隊舉辦搶救演練。（消防提供／蔡依珍桃園傳真）

台灣將從「高齡化社會」步入「超高齡社會」，老人安養機構漸趨成長，桃園市政府消防局龜山分隊為加強照護中心應變能力，13日在轄內楓樹護理之家進行自衛消防編組暨火災搶救演練，以提升護理之家災害應變能力，減少災害損失。

演練情境為因家屬會客室行動電源不當充電造成起火燃燒周遭可燃物，火勢迅速延燒，此次演練由長照中心人員啟動自衛消防編組功能並結合轄區消防搶救作為：員工進行廣播通報、對外向消防局通報火警、滅火動作及人員疏散；消防人員則針對模擬災害進行滅火攻擊、架梯進行人命救助及救護、周界防護、以及消防人員啟動RIT(快速救援小組)等演練。

演練現場也加入了防火防災知識之宣導攤位，讓護理之家住民、家屬及員工可以加深防火觀念。

龜山分隊長黃彥璋表示，加強養護中心搶救演練，模擬災害發生時情形及人員應變措施，強化員工防災意識，盼藉此讓照護人員更能夠熟悉自衛消防編組的運作、落實消防編組演練，熟悉疏散路線及原則，平時加強用火用電安全使用，達到降低火災發生，或是在初期災害發生時能將傷害降到最低，減少生命及財產損失。