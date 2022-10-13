國家通訊傳播委員會NCC，2016年收回中廣音樂網、寶島網兩頻率，中廣提出行政訴訟，今年初中廣遭判敗訴確定，NCC處分中廣2017年3月1日起停止使用這些頻率部分，中廣提告請求撤銷，台北高等行政法院認為頻道收回一案有既判力的實質確定，駁回中廣的訴訟。可上訴。

2016年6月30日NCC通過中廣公司配合「遏制匪播」政策使用的音樂網及寶島網頻率的換照許可，並附加負擔及保留廢止權附款，要求中廣在NCC通知繳回頻率時，應配合停止播送且無條件繳回，且不得請求補償。中廣提告。

今年2月最高行政法院認為，電波頻率本為國家所有，該頻率既然是因「遏制匪播」政策而核配予中廣，則當政策終止後，原核配頻率的目的已不存在，NCC有收回頻率的權力，中廣負有繳回的義務，判決中廣敗訴確定。

NCC處分廢止2016年換照處分中頻率之核准，並命中廣在2017年3月1日起停止使用中廣音樂網、寶島網頻道，中廣另提告請求撤銷，台北高等行政法院認為，前案有關換照處分與附加負擔及保留廢止權部分，中廣已敗訴確定，NCC處分並無違誤，判決駁回中廣的訴訟。