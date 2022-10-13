美股震盪收黑，台股13日也失守「萬三」，外資續賣超台股並匯出，拖累新台幣轉貶，盤中又跌破31.9元，終場收在31.889元兌1美元，創逾5年9個月新低，貶值5分，台北外匯經紀公司成交量9.79億美元。

外匯交易員表示，美國發布9月通膨數據前，聯準會（Fed）發布的利率決策會議紀錄鷹氣續強，代表預期通膨就算下降也很有限，升息步調將不變，美股四大指數震盪走低全收黑，台股也連四殺，最後大跌270點至12,810點的近二年新低，且國際美元指數續在113之上高位整理，新台幣反轉走貶，盤中最低來到31.908元。

外匯交易員認為，經濟衰退擔憂，美國財政部長葉倫示警全球正遭遇大逆風，加上地緣政治威脅延續，美股大反攻可能還要再等一等，因此外資在台股仍賣超97億元並匯出，雖然有出口商及央行拋匯力阻，但新台幣貶勢難止，短線若失守31.9元，將進一步測試32元大關。