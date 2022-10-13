三商美邦人壽三十而立，今於台北市內湖新總部大樓舉行啟用剪綵典禮；在壽險面臨諸多挑戰之際，88歲創辦人翁肇喜回鍋重掌董事長以穩定軍心，自嘲「老傢伙回鍋還是很有份量」，直言三商美邦人壽很「水」、是間很好的公司，能創辦三商美邦是一生中最大福氣，這次上任首要之務除現增外，也期望於年底前引進策略性投資人。

翁肇喜表示，目前第一優先考量是公開募資，找到策略性投資人，除了資金以外，也期望帶來新的Know How、經營觀念、人際網絡等；翁肇喜坦言，國內有金控公司表達興趣，透過各種管道做接觸，但「三商美邦沒有把金控合併當優先考量」。

對於如何吸引策略性投資人？翁肇喜用台語一個字形容「水」，不只業務團隊非常強、上萬名員工，中南部行銷能力遠遠超越其他公司，更重要的是30年認真經營，總資產已達1.4兆元，強調「嫁妝很多」。

回鍋10天的翁肇喜得面臨資本適足率不足、淨值偏低等問題，他指出，三商美邦上半年出現67億元虧損，與俄烏戰爭帶來通膨、升息一連串的金融局勢變化有關，「現在要執行停損」，跟銀行打壞帳道理一樣，把資產整理乾淨、做法要實在，並以投資有賺有賠的態度來看待；三商美邦人壽總經理陳宏昇表示，待年底前完成增資、引進策略性投資人後，RBC將能達到標準。

三商美邦人壽內湖企業總部大樓正式啟用，壽險公會理事長陳慧遊及多位合作夥伴們，共同出席啟用盛典，企業總部樓層共有地上12層、地下4層，總計超過5千坪，緊鄰信義、南港，本身更位於北士科、內科及南港經貿園區組成的台北科技走廊之中心地帶，是大內科少有的A級商辦大樓。