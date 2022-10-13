曹家齊（左起）、陳峻廷、MAX、李承隆、夏浦洋。（羅永銘攝）

《原子少年》「火星」MAX、李承隆、夏浦洋、陳峻廷、曹家齊日前在高雄演唱會宣布以「FEniX」正式出道，5人今（13日）出席生活館一日店長活動，提到昨日退團的「天王星」小孩，MAX期許事情能夠圓滿落幕，會有所警惕嗎？MAX則說：「沒什麼好學習的，就是專注在自己該做的事情上面，然後謹慎交友。」

從「火星」成為「FEniX」，5位成員坦言到現在都沒有太大實感，曹家齊也笑說有時會不小心叫錯團名；之後他們將以「FEniX」身分發行新歌、拍攝MV，會在MV中秀身材嗎？之前因放縱大吃而發福的李承隆率先發聲，「不只是我的願望，大家應該都想吧！？」結果遭到其他4人反駁，笑說冬天來了會太冷。

人氣超夯的他們，已經接到跨年商演活動，共有幾場演出？5人神秘表示越多越好，當天時間已經全部空下來獻給跨年，曹家齊語出驚人表示可能會從6點一路跳到12點，這讓正在參加《全明星運動會4》的夏浦洋逮到機會說要幫忙訓練心肺，「他之前操爆我的舞蹈，我現在就要把他體育操爆。」

夏浦洋現在除了FEniX活動，還是《全明星4》紅隊隊員，他今特別感謝成員常因為他更改練舞時間，「他們都知道《全明星》訓練時間很長，有時候都為了我調整練舞時間，真的很感動、很謝謝他們。」

日前《原子少年》高雄演唱會，算是原子少年畢業典禮，也是李哲言最後一次以「火星」身分演出，當天火星所有成員都在台上哭成一團，相當感人，陳峻廷更是控制不住情緒到嚎啕大哭，「我那時想說要擁抱大家，沒想到我一抱就感受到哲言的體溫，哲言感受到我的顫抖就抱得更緊，我就受不了哭了」，曹家齊說當時感覺到顫抖還有些懷疑，結果後來大家都忍不住跟著哭。