隨著疫情趨緩，放寬防疫措施，花蓮加強版防疫旅館將退場。（花蓮縣衛生局提供）

國內疫情趨緩，中央逐步放寬防疫措施，入境新制「0＋7」不再需要居家檢疫，改採7天自主防疫，民眾確診也只要家中獨立空間隔離，衛生局長朱家祥表示，花蓮縣加強版防疫旅館訂於10月16日退場，未來將依中央最新確診者分流收治條件、收治醫院，或協助申請中央集中檢疫所。

衛生局說，花蓮縣每天通報確診者後送情形，選擇居家照護的民眾佔96％，加強版防疫旅館佔1.2％。今年4月社區疫情大流行，因應醫療量能緊繃，4月11日起即徵用加強版防疫旅館。

朱家祥表示，加強型防疫旅館每日平均收治76人，單日最高收治114人，感謝洄瀾文教會館在疫情嚴峻期間，願擔當加強版防疫旅館的責任，也感謝衛福部花蓮醫院、花蓮慈濟醫院派駐醫護人員進駐，期間有賴旅館工作人員維持運作、警察局維護館舍安全、環保局加強消毒清理等。

加強型防疫旅館完成階段工作，自10月16日起停止收治新個案，10月23日收治個案解除隔離及解除徵用旅館。

衛生局表示，中央流行疫情指揮中心最新確診者隔離措施，確診者需完成居家照護7日及接續自主健康管理7日，輕症或無症狀確診者，可在家中獨立房間完成居家照護，如因病有住院治療之需要，由醫院評估病況後收治。如為境外入境人士在花蓮無自有住所，衛生局協助向中央申請入住集中檢疫所。

朱家祥呼籲大眾仍需自我防疫、盡早完成施打疫苗，疫苗相關訊息，可至衛生局官網查詢或電洽防疫專線8226975。