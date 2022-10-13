為迎接2023年底輕軌成圓，以及紓解大順百貨商圈帶來的人潮車潮，高雄市政府工務局13日舉行龍德新路東延工程動土典禮，完工後大順商圈交通網將更為順暢，預計可紓解大順路28%車流量，預定於2024年7月完工。

高雄市副市長林欽榮表示，舉行動土典禮之際，即正式啟動中長期計畫，將為區域交通帶來新氣象；龍德新路的拓寬及東延，是「輕軌復工9大配套優化措施」中至為關鍵之一環，為迎接2023年底，輕軌成圓到來，龍德新路將乘載分散大順路車流之任務，也期望為人口稠密的鼓山區、三民區、左營區再添發展動能。

高雄市工務局指出，龍德新路向東延伸工程主要係將龍德新路延伸至河堤南路，未來河堤南路以東之工9工業區經市地重劃區開發後，可串聯民族一路至博愛路，成為商圈重要的東西向道路，加上新闢龍德新路南側道路(新德路-博愛路)及配合輕軌完成將可紓解大順商圈車流。

高雄市新工處表示，該工程總經費為3.17億元，包含新建一座跨越愛河長190公尺(含引道)，寬26公尺的橋梁，及博愛路打通至新德路，長約230公尺、寬20公尺，雙向各配置2車道之道路，預定2024年7月完成工程。(記者張雅雲/高雄報導)