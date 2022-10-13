布袋分局前往統一超商新塭門市，感謝店家協助阻止一樁詐騙案。（布袋分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

楊姓男子與年輕正妹在網路上刺激裸聊，疑遭對方側錄不雅影片，並以此威脅要求購買遊戲點數贖回不雅影片，擔心不雅照外流，楊男跑到超商要買上萬元點數，超商副店長查覺有異、主動通報，布袋分局景山派出所員警到場，經過一番溝通才知道男子遇到詐騙集團，立即要求楊男封鎖對方，成功阻止一樁詐騙案。

布袋分局景山派出所副所長蔡文展說，當天他與警員劉晉維巡邏到統一超商新塭門市附近，正好副店長報案說疑似有民眾遭遇詐騙，他們到場了解，30多歲楊男言詞閃爍，只說朋友請他代買點數，因男子講不出玩什麼遊戲，且點數購買金額先說要5000元，又要加買到1萬元，有違常理，蔡文展2人開始曉以大義，楊男才漸漸吐露實情。

原來楊男透過交友軟體認識一名正妹，兩人相互加LINE，對方以最近流行裸聊約他一起嘗試，楊男不疑有他，以為是飛來艷福，事後對方以已側錄不雅影片為由，藉此威脅楊男購買遊戲點數贖回不雅影片，否則要將不雅影片轉貼在楊男親友臉書，擔心不雅影片外傳，楊男便到詐騙集團指定超商買點數。

由於警方持續針對超商進行宣導，提醒只要有人買遊戲點數金額超過3000元，就請店家通報警方，副店長機警報警，幸運讓楊男免遭詐騙。布袋分局長黃世德提醒，詐騙手法層出不窮，常以「假交友投資」、「解除分期付款」、「假檢警」或「防疫補助釣魚簡訊」等詐騙手法，要求購買遊戲點數、提領現金或轉帳至陌生帳戶等方式詐騙，呼籲民眾多留意。