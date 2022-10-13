北市13日新增5547例本土病例，北市第33期疫苗預約平台提供的幼兒莫德納、兒童莫德納、莫德納、莫德納次世代雙價等均有餘額，開放預約至明日晚間9時，北市衛生局呼籲，符合COVID-19疫苗預約資格及流感疫苗第1階段公費資格的民眾，儘速完成疫苗接種。

衛生局表示，北市第33期疫苗預約平台，開放預約至明日晚間9時，提供疫苗種類包含幼兒莫德納、兒童莫德納、莫德納、莫德納次世代雙價、幼兒BNT、兒童BNT、BNT（12歲以上）、Novavax及高端疫苗等均有餘額，此外，流感疫苗可與COVID-19疫苗同時接種於不同肢體，可獲得雙重保護力。

衛生局提醒，目前仍處Omicron亞型變異株疫情流行期，中央流行疫情指揮中心自10月11日起已開放18到49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑，接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12周(84天)，呼籲相關族群儘速前往預約接種。

衛生局說明，13日零時（航班表定抵台時間）起，入境旅客實施0＋7免居家檢疫，有關旅客來台COVID-19入境檢疫、醫療資訊及自主防疫期間規範可參閱台北市疫情專區入境者相關訊息 (https://reurl.cc/GE8ZXd)。