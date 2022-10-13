近幾年文創產業興起，不少公司、YouTuber都有年曆、月曆等商品，就連各縣市政府每年也都會推出「消防員猛男月曆」，近日農業文創粉專「有朝一日‧西螺小農」也找來6位猛男農夫，拍攝首款「2023猛農民曆」，養眼照片讓人大飽眼福，首波預購才2天就銷售一空。

農業文創粉專「有朝一日‧西螺小農」是由從台中嫁到雲林的吳佩儒創立，據《TVBS》報導，她原本就職於文創與設計相關產業，後來和現在從事農作的丈夫相遇、結婚，希望可以發揮自身所長，發展出農業文創，讓更多人認識農村的美好，同時也替農民行銷。

吳佩儒坦言，對於拍攝「2023猛農民曆」她猶豫了很久，雖然想滿足自己的私心，又怕被人說在物化農民，經過一陣思考後，還是決定大膽發起企劃，以陽光、正向的方式製作月曆，並在臉書粉專公開徵選模特兒，最終選定6位年齡介於26~32歲的青農；月曆中除了會有這些青農大方秀出養眼身材的照片，旁邊也會介紹農友的故事、農產品等，賦予這本月曆更多的意義。

「2023猛農民曆」的首波預購一推出，短短2天的時間就被搶購一空，許多網友看到搶先曝光的內頁照片後，紛紛激動留言，「這帥度難以抵擋啊」、「哇～好有活力，買起來」、「好害羞喔，但又想偷偷購買1本」、「青農支持起來」、「我已下單！安太座好用！」連雲林縣政府新聞處臉書粉專都現身表示「好健美啊！」