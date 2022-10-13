針對衛福部長薛瑞元12日暗指，我國非聯合國會員國，WHO審查高端疫苗較慢；蔣萬安辦公室指出，WHO依送件順序審查，衛福部竟瞎扯聯合國？對於薛瑞元怪日本不了解、不讓高端通行，蔣辦也質疑，衛福部為什麼不去檢討高端，沒有依規範遞出申請？

蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘今(13)日指出，高端去年中旬火速通過國內EUA後，卻拖了快一年、直至今年6月底才宣布向WHO申請緊急使用授權；查詢WHO官網「新冠病毒疫苗緊急使用評估批准項目」可知，獲得新冠批准需要經過三個階段，包含世衛組織受理、專家會議評、臨床試驗病例審核，高端截至今年9月仍在「世衛組織受理」階段，WHO依送件順序審查，衛福部竟瞎扯聯合國？

另外，關於WHO緊急使用許可申請，蕭羽耘表示，台灣非WHO成員國，需經第三國藥監單位的協助，而高端疫苗選擇向澳洲藥監單位TGA，聯亞則是向美國FDA遞件；依WHO官網「新冠病毒疫苗緊急使用評估批准項目」顯示，聯亞的申請案件排序為31「審查中」、高端則排在35「受理中」，在在證明WHO採先送件、先審理，而衛福部就是在瞎找理由開脫高端。

蕭羽耘指出，「蔣萬安昨針對日本未開放打高端者入境質詢，薛瑞元的答詢就是『理由王』的證明」，當被問及日方為何不承認高端疫苗？打高端赴日本何時可免PCR？薛瑞元竟回，「因我方未向日方提出申請，日方不了解高端疫苗」，希望日方「加一個例外」、「開放特例」。

對於薛瑞元怪日本不了解、不讓高端通行，蕭羽耘也質疑，衛福部為什麼不去檢討高端，沒有依規範遞出申請？國產疫苗不符日方規定需花錢PCR，衛福部長不是想著解決問題，反倒索性情緒勒索，希望對方調整管制內容，「政府所謂『台日友好』，就是高端不符規範『希望可以喬好』嗎？」

蕭羽耘指出，「高端在國外沒有蔡政府庇護，原形畢露！」指揮中心大開「綠色通道」的高端疫苗，不被世界承認，害得先前接種高端的民眾，最多要打到5針才能出國，同時也不被台灣人民青睞，新冠疫苗銷毀400萬劑中，「高端占高達1／3」劑量，連審計部報告都指出，衛福部疫苗採購未推估國人需求，「不禁讓我們想起，曾說『我們離日本承認不遠了』的陳時中，當初除了護航高端，到底做了什麼？」