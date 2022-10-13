賺得多卻也花得多，夫妻間理財觀念不同，究竟該如何調解？一名人妻表示，老公年收入有300萬元，但買3C、汽車從不手軟，不久前還信貸500萬元投入股市，最後卻慘「住套房」，讓她忍不住上網抱怨，沒想到眾多網友卻認為，老公的做法並無不妥。

原PO在Dcard發文表示，老公在醫學中心擔任主治醫生，年收入高達300萬元以上，不過他的消費觀念卻讓原PO無法接受，只要電腦3C推出新產品，就是整批換新，每次出手就是豪灑5至10萬元，原PO透露，家裡目前有8台筆電、5台電腦主機和螢幕，但都「擺著生灰塵居多」。

不僅如此，老公在7年內換了3台國產車，雖然原PO曾試圖溝通，希望老公能更加妥善理財，但總被老公一口回絕，「他都會嫌我囉嗦，拒絕溝通」。

原PO透露，家中開銷主要是老公負擔，但其實雙方都有工作，且財務獨立，兩人分別買了一間房，房貸各自繳納。然而，去年老公又信用貸款了500萬元投資股市，最後慘遭套牢。

「平常省吃儉用也禁不起他這樣花錢」，老公的消費習慣讓原PO覺得壓力山大，擔憂未來如果生了小孩，家庭開銷會更加沉重，但每次開口和老公討論，都是以吵架收場，鬱悶的原PO只好上網發文討拍。

貼文曝光後，引起網友熱議，「第一次聽到信貸能貸500萬的，好驚人」、「比起理財觀念，我更懷疑他的年收其實遠超過你知道的300萬元」、「是不是壓力太大所以用購物來發洩啊」。

也有不少網友聲援原PO的老公，「信貸買股，只要利率夠低根本不是問題」、「家裡都他付的，房貸也各自繳，是哪裡經不起他這樣花？」、「錢都是他賺的，只要沒負債沒啥不好啊」、「你聽起來是想要他照你的意思，不是溝通」、「老公沒嫖，沒毒，沒賭，把錢都花在國家GDP上，身為中華民國人民，我絕對敬佩他」。