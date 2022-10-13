台灣區絲織、絲綢印染公會及產紡協會今日合辦「台灣紡織品新趨勢發表會（Taiwan Textile Trend）」，為協助紡織業者進行研發交流合作及上下游間的策略聯盟，以利開發新產品，共創商機。

絲織公會理事長莊燿銘表示，迄今已辦理23屆，每年蒞臨參加的業界先進、貴賓，非常踴躍，今年報名參加人數逾1080人，創歷年新高紀錄，會場爆滿，部份上下游業者因參與此活動已進行合作開發新產品，有些正商談購用新紗種，有些則嘗試進行特殊的後處理加工，整體而言，對提供一個給紡織上中下游業者新產品展示、發表及相互交流的平台，促進合作的機會，均給予肯定，認為對長期的發展很有助益。

流亞、漢鴻、大宇、德春、富綢、東和、弘采、雙鍵、豪紳及泰鋒公司等10家聯合發表新產品。於10月13日在台北世貿中心南港展覽館4樓402會議室進行新產品發表，主題包括「iTCC＋ 紡織整合•智慧雲平台」、「運動後恢復的解決方案—飛絲瑞卡纖維」、「環保機能高縮紗開發與分享」、「綠色機能性纖維」、「創新加工新纖維」、「永續、機能、差異化之長短纖複合紗」、「你不知道的布料回收應用」、「天然及合成皮革之數位印花應用」、「先進機能纖維與智慧紡織品健康保健應用」及「降低既有燃油鍋爐排氣氮氧化物(NOx)與懸浮微粒(TSP)大作戰改善實例」等，供業界作為後續連絡，進行合作研發或策略聯盟的參考。

和友、弘裕、流亞、五綸、豪紳、泰鋒、大統、榮洲、裕興、國紡、源懋、富綢、美祺、詠祥、六上、群馥、凱聖、雙鍵、成信、威制、美全、吉使達、大正、東昌、億錦、惠喬、高逸、漢門、漢鴻、福聯等30家參展廠商於10月12日至14日三天在南港展覽館四樓N1304等展區展示各類機能性及產業用新纖維、新紗種、環保再生及經特殊加工之織物等新產品，並與相關業者進行合作交流。