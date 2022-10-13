由高雄市政府觀光局全新打造的金鞏橋FRP高雄熊，13日舉辦啟用揭幕儀式，由高雄熊本人現場熱情迎賓，高雄市議會曾麗燕議長、觀光局周玲妏局長、在地忠誠里吳安美里長、興中里狄金山里長、建隆里林得祿里長、振興里鍾明憲里長及社區的大小朋友皆到場一同慶祝，現場擠滿歡慶人潮，共同迎接金鞏橋的轉變。

目前高雄市共設置6隻FRP高雄熊，其中3隻在愛河旁、1隻在蓮池潭、1隻在鹽埕綠廊，第6隻設立地點在前鎮區金鞏橋，橫跨的五號船渠，從最早的原木貯運渠道，到近期兩岸生態護堤開闢、木棧休閒步道的修築等城市面容改造，賦予了全新的親水休憩的功能，今天更轉型成為「亞灣區最萌拍照打卡景點」，今後也將持續乘載高雄今昔歷史變化，見證高雄的進步和蛻變！

高雄熊穿上貝殼比基尼化成雄熊魚，跳舞慶祝金鞏橋高雄熊啟用典禮(高雄市觀光局提供)

高雄市議會曾麗燕議長特別到場參加揭幕也感謝市政府觀光局的用心，更大力推薦金鞏橋黃昏時的夕照美景，歡迎市民朋友一定要來賞景，也期勉市府團隊能夠持續打造高雄成為更美麗、更優質的城市。在地的忠誠里吳安美里長也表示很感謝議長和市府團隊大力支持各項地方建設，將周遭環境打造的更舒適美好。

高雄市政府觀光局周玲妏局長指出，金鞏橋的位置非常獨特，它連結了鄰近眾多亞洲新灣區的重要賣場，包括IKEA、台鋁 MLD、夢時代、好市多等都在附近，所以把高雄熊設於此處，更方便打響他作為高雄觀光大使也是吉祥物的知名度，讓國內外的遊客看見高雄。而且為了配合這次的揭幕活動，把金鞏橋整個橋身都布置成高雄熊裝扮成亮眼的雄熊魚圖像，讓遊客和高雄熊的紛絲能夠盡情的在橋上打卡拍照留念。

全新高雄熊矗立前鎮區金鞏橋，歡迎大家來玩(高雄市觀光局提供)

前往金鞏橋除了自行開車騎車前往，更能搭乘輕軌至經貿園區站，步行約500公尺就能抵達，而且10/23之前來看高雄熊，還能搭乘輕軌順遊同樣在亞洲新灣區的高雄蓬萊商港舉辦的2022 台灣設計展，展覽以「設計中島」為活動主軸，呈現高雄海納創意的潛力，另外還有7個高雄歷史場域化為城市展區（貿易商大樓、原愛國婦人會館、紅磚街屋、北號誌樓、雄鎮北門、西子灣隧道、中都唐榮磚窯廠），以及高雄市38區城市空間的設計響應，透過看展就能把高雄走透透！