特種貨物及勞務稅(奢侈稅)自2011年6月公布施行以來，迄今已滿10年。觀察奢侈稅施行迄今的徵起情形，除開徵首年未滿1年外，2012至2015年各年實徵淨額均高於40億元，2016年起配合房地合一課徵所得稅新制上路，停徵房地奢侈稅，故當年降為28.3億元。

2016年後4年平均 25.5 億元，至2021年受惠於完稅價格 300 萬元以上小客車稅款增加，稅收顯著回升至36.2億元。

今年累計前9月實徵淨額26.2 億，年增5.9％，為2016年以來同期最高。

稅制變革影響所及，國內外稅源結構亦有所改變，2011至2015年間，國外稅源約占 3至6 成，隨房地奢侈稅停徵，進口奢侈稅占比躍升至8成以上。

觀察課徵標的，2014至2020年間，高單價小客車奢侈稅介於21至27億元，2021年因前一年航運塞港、晶片短缺致遞延交貨，該年達35.2億元高點，年增 37.1％。今年前9月為 25.1億元，亦為歷年同期新高。

占比方面，隨房地產新制上路，2016年後以小客車為大宗，各年小客車稅額均占奢侈稅八成以上，且2019年以來均高於9成5。

另從每輛平均單價觀察，各年單價介於 449至549萬元間，今年前9月平均單價增加至583萬元，主要受全球供應鏈瓶頸推升成本與售價，以及高階車款需求增加等因素影響。