新竹縣文化局首度舉辦「2022偶戲嘉年華」活動將於16日下午1點至5點登場，邀請6個縣市7個偶戲團在文化局園區輪番上演精采偶戲。縣長楊文科表示，這場活動結合創意市集與偶戲體驗，讓大小朋友欣賞傳統布袋戲、傀儡戲演出外，還可以實地體驗操偶、逛市集，度過一個愉快的秋日假期午後。

文化局長李安妤表示，「偶戲嘉年華」將透過不同團隊與風格各異的小品偶戲演出，由現場主持人串場介紹，帶領民眾輪流體驗各劇團的演出魅力。

本次邀請長義閣掌中劇團、昇平五洲園、錦飛鳳傀儡戲劇團、五洲新藝園掌中劇團、富興閣掌中綜藝藝術團、泰興樂掌中藝術團、全樂閣木偶劇團，希望藉由團隊接力演出方式打造嘉年華般的視聽饗宴，也期望藉此促進大眾對傳統藝術的認識與欣賞，達到推廣傳統文化的目的。

此外，參加演出的各團隊也能在活動中互相觀摩其他團隊的演出，增進台灣南北傳統表演藝術劇團的團結傳承與交流互動，提振傳統藝術的表演素質與藝術底蘊。

除了表演活動外，「偶戲嘉年華」周邊有初心者市集擺攤，安排行動餐車，讓來參加的民眾有吃、有玩，還有各種可愛又實用的文創小物可以購買，並有偶師教學體驗活動，讓大小朋友都能實際與戲偶互動、體驗操偶、感受到偶戲之美。活動訊息可上「新竹縣政府文化局」FB粉絲專頁查詢。