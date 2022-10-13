上奇科技(6123)自結第3季稅後盈餘為9214萬元，季增13.7%，累計前3季每股盈餘為4.12元，為歷年同期最佳。上奇表示，公司雲端服務與數位印刷事業均處於產業發展的上升成長趨勢，是集團重要的成長雙引擎，將以專業的運營商致力提增經常性收入(ARR)的穩健成長，積極開拓亞洲市場雲端企業用戶，使整體營運表現具可預期性及持續性。

上奇第3季合併營收15.36億元，較第2季成長25%，年增32.6%，為同期歷年次高，營業利益1.2億元，季增長17%，較去年同期成長2%，為歷年表現最佳，稅前盈餘1.4億元，較第2季成長22%，年增16%，為歷年表現最佳，單季歸屬母公司稅後盈餘為9214萬元，季增長13.7%，較去年同期增長13.4%，為歷年表現最佳，稅後淨利率6%，單季每股盈餘為1.6元，季增長13.5%，較去年同期增長13.5%，為歷年表現最佳，累計前3季歸屬母公司淨利為2.37億元，較去年同期成長12%，為同期表現最佳，每股盈餘為4.12元。

上奇集團發言人魏茂發表示，上奇以開創型運營商的優勢注入集團事業經營，經常性收入(ARR)持續穩健雙位數成長(22%)，對整體獲利能持續性提增，另上游供貨穩定，讓台灣與香港兩地專案與設備能順暢交貨，相對挹注獲利貢獻。 第3季獲利表現創4新高，營業利益、稅前淨利、歸屬母公司稅後淨利以及EPS均表現為歷年最佳。

展望未來，上奇表示，雲端服務與數位印刷事業均處於產業發展的上升成長趨勢，是集團重要的成長雙引擎，上奇將以專業的運營商致力提增經常性收入(ARR)的穩健成長，積極開拓亞洲市場雲端企業用戶，使整體營運表現具可預期性及持續性，進而推進集團長期獲利及強化股東權益報酬率。

上奇董事會於2022年8月4日決議現金增資發行新股4500張，以償還銀行借款，9月23日經主管機關核准申報生效，於10月6日公告現增新股發行價格為每股新台幣49元，認購基準日為 2022年10月22日。