日前台大泰拳女神Sabrina（吳怡德）在節目《小姐不熙娣》公開離開《大學生了沒》的原因，意外引起各界瘋猜雙面人是誰，其中女星Lulu黃路梓茵更是「被對號入座」；在Lulu本人和多名藝人力挺後，網紅奎丁也跳出來分享當年Lulu有多暖，更再次向她道謝。

《大學生》雙面人事件近日都是網友熱議話題之一，尤其因為線索是「非常紅」，讓從《大學生了沒》畢業成為熱門主持人的Lulu黃路梓茵「被對號入座」；在嚴重影響形象的情況下，也讓Lulu本人發聲否認，澄清文底下更出現一排藍勾勾留言，藝人或網紅都替她抱不平。

許多網友心中的女神網紅奎丁針對此事件，今（13日）也在臉書分享她當年真實經歷，她提到在大學一年級有上《大學生了沒》錄影，但面對大多已有自己小群體的狀況，她其實很無助，「連該坐哪等待都很茫然」；沒想到Lulu發現奎丁的慌張，主動向前關心並帶她去領腳本，甚至教她讀本訣竅及該如何表現。

奎丁被Lulu的善舉感動到，畢竟她以為幕前的人上節目都顧著自求表現好，無心理會和關心其他人，更何況是素人；奎丁表示，儘管之後沒有再去《大學生》錄影，但Lulu的幫忙讓她對演藝圈改觀，所以對於她現在的成就不意外，還大讚「這個人由內而外都是非常棒的，當然會成功」。

最後奎丁還特地標記Lulu，再次感謝她；Lulu本人也在底下留言回應，「謝謝奎丁，也辛苦你（妳）了」。