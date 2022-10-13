為迎接國際旅客，台東縣培訓在地雙語人才，3年累積培訓至少28據點及至少100多名學員，做好迎接國際旅客的準備。（蔡旻妤攝）

達魯瑪克部落由就讀育仁高中1年級的謝育辰（右）導覽，透過英語將部落生活日常以及文化智慧傳遞給外國旅人。（蔡旻妤攝）

為迎接國際旅客，台東縣政府推動跨世代共學雙語培力計畫，挑選台東深具國際旅遊魅力的9個據點，各培訓據點人員及導覽解說學員經過多次的導覽腳本轉譯、口說練習，課後首次面對眾多外國旅人，鼓起勇氣開口說英語；持就業金卡來台的美國人Paul大讚台東深度旅遊的魅力。

達魯瑪克部落由就讀育仁高中1年級的謝育辰導覽，透過英語將部落生活日常以及文化智慧傳遞給外國旅人。謝育辰說，在媽媽的鼓勵下積極參與雙語培訓課程，雖然不常待在部落，但是能以英語介紹部落也是一種文化薪傳，她的英語導覽頗具大將之風，眾人在她的解說之下體驗部落生活、探尋部落最美的風景。

而富岡社區發展協會中的陳鏗仁、洪素燕、陸仲侯擔任富岡地質公園導覽志工，是培訓計畫中的「高年級生」，卻是本屆表現最流暢自然的英語解說員，即便面對許多地質作用的專有名詞也能以英語表達，既風趣、知識含金量又高的導覽解說也令外國旅人感到有趣。

此次工作坊透過實際的接待過程，增加培力據點的外語導覽實戰力，也從中獲取來自各界建議與回饋。培訓至今，有少數學員從「不敢開口說英語」進步到「願意」講出重要關鍵字、短句介紹在地特色文化，著實令人感動。

來自美國的Paul及Jade，從外國人視角具體務實的建議，並表示台東原住民文化、工藝類的雕像圖騰以及各部落美食等都令人十分驚艷及有趣，會大力推薦外國朋友到訪台東。

國際發展及計畫處長曹劍秋表示，10月起台灣走向開放邊境歡迎各國外籍朋友至台灣旅遊，台東縣在疫情爆發時期，仍持續培訓在地雙語人才，3年累積培訓至少28據點及至少100多名學員，做好迎接國際旅客的準備。

雙語培力計畫邁入第3年，參與雙語培訓的據點包含哈匿藝術工作室阿美陶體驗、富岡社區發展協會地質公園導覽、阿美族民俗中心旮亙樂團、初來部落 MAHAHAV體驗、烏尼囊多元文化工作坊獵人餐桌體驗、南迴健康促進關懷服務協會部落巡禮、達魯瑪克部落巡禮、蔡月香工作坊頭髮舞與飛魚餐體驗、野銀部落地下屋導覽等9處。