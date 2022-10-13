RICKY VINTAGE SUPER T RIGID FLAP 1，1萬8880元。（俊嶽提供）

怪物彈系列褲款，4690元。（EDWIN提供）

以彌勒佛標誌聞名的丹寧品牌True Religion迎來20歲，昨（13日）邀來男星胡宇威站台，他表示學生時期想襯托品味，便省錢吃泡麵並嘗試做模特兒、當家教甚至洗車工等，至今已買逾40條該牌褲款，隨後幽默道「搞不好因為那時瘋狂拍攝才被星探發掘，True Religion應該是我進入演藝圈的推手。」

True Religion慶20歲推Super T ROCCO藍色粗車線潑漆牛仔褲系列，丹寧布料透過多次石洗與刷白處理，輔以手工噴繪的潑漆處理，流露粗獷懷舊氛圍，另推喜慶感的酒紅色棒球外套，在米色袖套跳色拼接下，展現街頭情懷，20日至11月1日A13周年慶期間，新品全面85折。

EDWIN全新系列「怪物彈」同樣營造粗獷感，以日本高端布料滿足橫向彈性與回復力，訴求活動不肢體卡卡，布料也不易鬆弛維持褲款壽命，高透氣性適合一年四季穿搭。