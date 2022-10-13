行政院農業委員會統籌5部會7機關共同辦理「2022台灣創新技術博覽會-永續發展館」今(13)日於台北世貿一館盛大展出，為期3天，該館以「減碳增匯」、「綠能科技」、「循環再生」三大主題區呈現，共計發表107項氣候調適創新技術，其中農委會展出共47項技術，從適應變遷氣候的新品種、自動化機械化生產技術，到農業副產物循環利用，各面相著手研發，確保我國糧食安全穩定供應，並期藉由研發機構的努力與豐碩的成果，達成「淨零永續·韌性共榮」的目標。

高雄區農業改良場副場長吳志文表示，此次展出的「履帶式電動智能跟隨搬運機」為農業機械發展趨勢。 （圖/品觀點提供）

農委會高雄區農業改良場研發之「履帶式電動智能跟隨搬運機」可自動跟隨，方便採收，大幅減輕農民搬運的勞力負擔。（圖/品觀點提供）

農委會表示，永續發展館集結了環保署、勞動部勞安所、原能會核研所，以及經濟部所屬能源局、國營事業委員會、工業局等部門，發揮各自專長，為對抗氣候變遷共同努力的研發成果。本次所展出的107項技術中更精選7項亮點技術，橫跨推動永續農業的「履帶式電動智能跟隨搬運機(農委會)」、「咖啡渣開發為機能性飼料添加劑的技術(環保署)」、「多功能農業採收輔具(勞動部勞安所)」，到綠能突破性技術「氫能發展平台(能源局)」、「高耐候高強度工程級材料太電邊框(工業局)」、「配電饋線分區段轉供復電策略(原能會核研所)」，以及減少資源浪費的「人工智慧漏水檢測儀(台水公司)」。

「履帶式電動智能跟隨搬運機」負重可達200公斤，全長僅135公分，寬60公分，便於在農園狹小空間移動和原地迴轉。（圖/品觀點提供）

農委會說明，因應溫室氣體減量目標，以及勞動力短缺，電動智能農機已成為農業機械的發展趨勢。例如該會高雄區農業改良場研發「履帶式電動智能跟隨搬運機」體積小全長僅135公分、寬60公分，便於在農園狹小空間移動和原地迴轉，且其負載重量可達200公斤，結合自動跟隨功能，可大幅減少農民的工作負擔。

農委會再次強調，農業生產面對極端氣候的衝擊最為直接，更需預先規劃因應，維護我國農業韌性及農民權益。「2022台灣創新技術博覽會-永續發展館」多項成熟創新技術，歡迎各界企業及民眾於10月13日至15日至台北世貿一館，欣賞臺灣農業最新研發成果與技術，一同見證農業永續發展的歷程。