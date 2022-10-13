瑞莎收到陽光孩子送的畫作。（陽光基金會提供）

瑞莎出席公益活動，為燒傷顏損兒募款。（王思穎攝）

瑞莎今出席陽光基金會活動，為「陽光燒傷顏損兒服務計畫」募款，活動現場她首次看到和燒傷顏損孩子一起拍攝的公益短片，被他們努力復健勇敢的模樣感動，哭成淚人兒。

她回憶拍攝當天，原本該由她替因氣爆全身百分之80灼傷的孩子「小陽光」擦乳液，但一看到孩子佈滿疤痕的手，瑞莎深怕弄痛她而不敢下手，反而是小陽光主動安慰替她擦乳液，她再度心生不捨眼眶泛紅，「燒傷復健很痛，她才4歲還是每天很努力的邊哭邊復健，我很感動也很心疼。」

燒傷顏損孩子除了得面對艱辛的復健之路，還得承受外人對外表的異樣眼光。瑞莎分享自己5歲的大女兒Nika因為外表遭不禮貌對待，曾在公園玩時想和其他小孩當朋友，卻被對方家長沒禮貌地制止說：「她是老外聽不懂中文。」讓瑞莎氣得大聲回嗆：「她不是老外，她是台灣人。」並機會教育女兒這樣很沒禮貌。

瑞莎說Nika心地很善良，看到有小孩貼OK蹦就哭，一問才知道女兒是覺得受傷的人會痛，「所以我還不敢跟她分享燒傷顏損孩子的事情。」她也自掏腰包送給陽光孩子數10套童裝，並呼籲：「陽光孩子成長過程很辛苦、還要面對別人的異樣眼光，希望大家用愛和同理心來陪伴陽光孩子們，讓他們有更多力量、快樂成長。」

而烏俄戰爭持續開打，瑞莎每天還是和在烏克蘭的奶奶、叔叔聯絡，當地也有救援組織幫助補充物資。瑞莎說很珍惜現在在台灣的日子，爸媽、弟弟都在身邊，不用擔心家人，已經很幸福了。

另瑞莎提告毀謗的官司，被告人在上個月獲不起訴，她表示不會再上訴：「早知道這些律師費花在這些需要的小朋友身上，不會再花時間在這些壞人身上，要幫助更美好的事物。」現在國門已打開，瑞莎第一個想到的還是要帶體操隊小朋友出國比賽，12月到韓國、德國，明年農曆除夕夜到美國，老公也吵著要跟著去。

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