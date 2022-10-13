國民黨桃園市長候選人張善政今（13）日推出首波婦幼政見，要成立「婦幼局」。資深媒體人羅友志表示，讓他眼睛為之一亮，可惜張善政對新住民婦女的部分，依然是輕輕帶過。
针對張善政成立婦幼局政策，羅友志13日在臉書粉專貼文表示，臨門一腳，唉。今天張善政成立婦幼局政策，終於在枯燥乏味的選舉中，讓他眼睛為之一亮。可惜，還是讓他高度期待中，落寞的搬椅子離開座位。
羅友志接著指出，之前，中廣和蓋洛普民調顯示，桃園是唯一一個婦女表態率最低的縣市，甚至比例高達50%以上，為什麼兩個桃園婦女就有一個還不想出來投票？張善政團隊終於有聽進去了，可惜，新住民婦女的部分，依然是輕輕帶過。在台灣土生土長的婦女，環境再差，至少人親土親，要度過難關，並不是太難，只要妳願意，完全生活失能的，救濟起來也不太難，但新住民婦女，真的很難！
羅友志表示，「關心新住民婦女」這個構想，6年來他向4個國民黨候選人提過，全都無疾而終，他在等一個願意關心的人，好不容易看到，婦幼局，然後有新住民政策，然後…然後就沒有了。
羅友志預告明天（14日）直播，他會說說，他期待10多年的新住民婦女政策是什麼模樣。哪一位候選人願意付出對她們的關心，他就支持誰！
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