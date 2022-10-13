日本時事通信社最新民調顯示，首相岸田文雄內閣支持率持續下滑，較9月減少4.9個百分點、來到27.4%，跌破30%進入日媒所謂的執政「危險水域」，也是上任以來首度看到2字頭。

從同為時事通信社所做民調來看，岸田內閣10月支持率甚至低於2021年8月前首相菅義偉內閣的29%。日媒過去報導指出，一旦內閣支持率下滑到3成以下的「危險水域」，通常難以挽回頹勢。

隨著支持率持續下探，岸田內閣不支持率也上升到43%，較上個月增加3個百分點，不支持率已連續兩個月高於支持率。

至於支持率下滑的原因，可能跟「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）與自民黨政治人物的關係、為已故前首相安倍晉三舉辦「國葬」，及物價高漲等受到民眾批評有關。

岸田今年10月4日上任屆滿一週年，近6成受訪者對岸田一年來的工作方式以「不太給予正面評價」及「完全無法給予正面評價」持否定態度，高於「某種程度給予正面評價」及「高度給予正面評價」的3成多受訪者。

談到岸田政府9月27日為安倍舉辦「國葬」，49.5%受訪者認為「不好」，只有24.4%受訪者認為「很好」。

這次調查在10月7日到10日間實施，針對全日本18歲以上2000名男女進行面對面個別訪談，有效回收率為63.3%。