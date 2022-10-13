「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」進入衝刺期！公路總局表示，目前管道挖埋工程進度已超過90％，今（13）日第4標楓港至恆春的台26線11k＋500-14k＋000（修海山莊至海口路段）開始啟動AC路面刨鋪。

「屏鵝公路纜線141公里地下化暨種樹百里2.0計畫」分為台1線高屏大橋至潮州、潮州至水底寮、水底寮至楓港及台26線楓港至恆春等共4標工程，工程包括纜線地下化及景觀優化。

公路總局表示，其中纜線地下化工程是公路總局三工處、台電公司、中華電信公司與屏東縣政府警察局等單位的跨機關共同合作，始可順利整合各種纜線一併下地完成。整體施工順序先由三工處挖埋管道回填，接續由台電公司、中華電信公司及屏東縣政府警察局等單位進場布設地下纜線、停電拔除地上路側電桿，再將人手孔蓋調降之後，最後再由三工處刨鋪全路幅瀝青混凝土路面。

公路總局表示，該計畫管道挖埋工程進度已超過90％，現正由管線單位陸續逐段進場布纜及拔除桿線中，今（13）日首鋪路段是第4標楓港至恆春的台26線11k＋500-14k＋000（修海山莊至海口路段），第4標後續將逐段於5K＋800~6K＋600（H會館路段）及20K＋000~23K＋500（恆春機場~網紗路段）等路段刨鋪AC路面；另第3標水底寮至楓港路段於10月19日起，也即將開始逐段完成桿線拔除及路面瀝青混凝土刨鋪作業。

公路總局提醒民眾行經上述路段請減速慢行，確實依指示標誌及交通指揮人員引導謹慎通行，施工造成不便也請民眾見諒。