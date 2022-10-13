「我們都期盼疫情能夠早日結束，能回歸到像2019年以前那樣正常的生活。」大陸國務院聯防聯控機制13日新聞發佈會上，大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年說，總體來看大陸疫情防控，雖取得階段性的成效、看到了勝利的曙光，但是還沒有達到勝利的彼岸。

據《北京日報》引述梁萬年表示，還是要繼續努力做好相應的防控工作。最終疫情徹底結束或徹底戰勝疫情，需要綜合考慮病毒的變異，疾病的感染譜、嚴重度的變化，以及衛生健康系統的抵抗能力、防控與救治能力，以及社會公共衛生措施等眾多方面要達到一個平衡狀態。

梁萬年說明，大陸現在正處在這個窗口期，有幾項工作需要進一步實施，綜合起來一定能最終戰勝疫情。首先當前要堅定信心實施總策略、總方針；第二是加強疫苗施打，特別是對老年人的接種；第三是加強防控、救治能力的建設和相應準備。

第四是發揮科技作用，在更有效的疫苗、藥物研發、生產供應等方面再加大力道；第五是做好物資儲備和保障，包括疫情防控與保證正常生產生活等物資儲備，最後是強調快速、精準，但防止「一刀切」、「層層加碼」的防疫亂象。