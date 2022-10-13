搶解封商機，台北君悅酒店館內BUFFEET餐廳引爆吃到飽大戰，8間餐廳菜色全面升級，「凱菲屋」推出寶島台味新菜，匯集台南牛肉湯、北港芋丸、彰化肉圓、魷魚螺肉蒜等150多道經典美味吃到飽。「彩」日本料理則搭乘秋蟹熱潮，獻上蟹膏咖哩拌麵、松葉蟹特盛壽司、辣椒蟹加州捲及假日限定愛爾蘭霸王蟹等極鮮海味，接續10月16日前自助餐消費放大1.5倍優惠折抵。「茶苑」的「綠色星球．蔬食自助饗宴」亦首度與瑞典OATLY燕麥奶聯名，以「健康營養、永續發展」的品牌理念，獨家獻上七道燕麥奶料理。

此外，「寶艾」西餐廳現正於每週末推出的全植系「星球．Planet」雙人下午茶，自10月22日起增加桌邊香氣體驗，嚴選阿里山與哥倫比亞精品咖啡豆，以超吸睛日本進口專業手沖咖啡車的桌邊服務，邀民眾體驗香氣繚繞的絕美品味。

君悅酒店「茶苑X OATLY」的「綠色星球．蔬食饗宴」每位1,280元+10%，每週五晚間至週日中午限定，嚴選超過50種台灣有機小農蔬果，搭配OATLY原味及咖啡師燕麥奶入饌，融揉歐陸、印度、台灣料理風味，執行總廚陳萬欽與副總廚洪飛立提出「蔬果調味蔬食」綠色思維，致力打造讓葷食客也青睞的全植料理。其中「烤松露豆腐芝麻千層酥、味噌豆腐泥、燕麥白醬」號稱「綠色威靈頓」，透過數十層酥脆Filo皮包覆手工板豆腐、芝麻搭配燕麥奶味噌豆腐泥，佐以微火燉煮燕麥白醬，醞釀外酥內嫩的絕妙滋味。「烤紅薯蔬菜千層、新鮮番茄碎、豆腐泥、燕麥奶醬」以義式千層麵為靈感，將七層紅薯片分別夾入櫛瓜、紅蘿蔔、豆腐泥、番茄，搭配特製義式燕麥奶醬與豆腐泥焗醬烘烤，撒上奧立岡、巴西里提味，嚐盡義式絕倫風采。

「寶艾」西餐廳「星球．Planet」蔬食午茶 職人手沖咖啡/ 每套2,580元+10%，嚴選頂級蔬食創作出以五大行星為創作主軸的十樣全植甜鹹雙饗精品美饌。10月22日起以頂級咖啡香迷惑味蕾，享用星球午茶雙人蔬食午茶免費升級指定精品豆款。嚴選哥倫比亞托利馬莊園咖啡豆與台灣青葉莊園阿里山冠軍咖啡豆，現場設置日本Oceanrich頂級手沖咖啡車，透過其精準濾滴速度、溫控掌握及水流控制，完美還原職人咖啡師沖煮手藝，精緻絕美外觀搭乘專人桌邊服務，大師級藝術餐點與頂級咖啡飽覽視覺、嗅覺、味覺的極致饗宴。

10月31日前，「雲錦」中餐廳及「漂亮」廣式海鮮餐廳嚴選頂級鮮蟹，分別推出有「蟹膏之王」美譽的黃金蟹，可任選清蒸、麻油、黑椒炒或桂花炒等功夫手法，盡享蟹鮮美味精華，每隻3,600元。「漂亮」廣式海鮮餐廳則嚴選肥碩沙母、沙公，以清蒸、蒜香、星洲辣椒搭配麵包、咖哩佐印度烤餅等多重風味選擇，展現道地火侯精髓。12月20日前，免費加入凱悅天地會員，賺享3倍餐飲積分。