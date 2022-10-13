台中市政府規劃在「坪林森林公園」內興建「太平國民暨兒童運動中心」13日盛大開工，並預計113年底前完工啟用。（馮惠宜攝）

歷經三任市長、延宕十年，「太平國民暨兒童運動中心」13日終於動工，台中市太平區缺乏大型運動場館，市府規劃在「坪林森林公園」內興建「太平國民暨兒童運動中心」，打造擁有全台中市「最大體適能空間」的地上四層鋼筋混凝土造、鋼骨造建築，並預計113年底前完工啟用。

台中市長盧秀燕13日出席開工典禮表示，太平是台中第四大人口區，人口興旺，「一定要建設太平！」太平國民暨兒童運動中心是太平民眾等待10年的大型運動設施，她上任後重展規劃，感謝議員支持通過預算及在地里長大力爭取，投入總工程經費6億1千萬元，預計113年底前完工啟用，這是太平區的大喜事，一定要做到盡善盡美，打造太平成為現代化、都會化區域。

盧秀燕提到，運動中心規劃一樓為水療中心、游泳池；二樓為兒童運動遊戲室及半戶外 空間，並規劃小朋友課程和教練，量身打造；三樓則為全台中最大的公立健身房，有多功能運動中心、綜合球場、體適能中心及綜合教室，多項功能一應俱全。

台中市政府建設局說明，太平區首座國民暨兒童運動中心則是台中市第10座開工的國運中心，市府特別將經費由5億1千萬元擴編為6億1千萬元，全力打造符合在地民眾期待的運動空間。

建設局指出，全新打造的運動中心位在兼具生態滯洪及森林休憩的大型多功能公園「坪林森林公園」內，整體園區廣達11.7公頃，內有生態滯洪池、環湖步道、親水木棧道、戶外展演廣場、兒童遊憩區等設施；3.7公頃的自然原始森林串連現有綠地延續居民生活空間。建設局長陳大田表示，基地面積將近1萬平方公尺，連結中山路商圈及國軍803醫院，可望提升太平發展。