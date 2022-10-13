今天邊境解封，民進黨台北市長參選人陳時中也吐露這些年擔任疫情指揮官心聲，他說，「若有人因我防疫期間的決定受到影響，我感到抱歉；若為此有所怨言，我虛心接受」。

但他強調，他們的確必須堅守防疫的最高標準，為全國人民做出最完善的決策，將損失降到最低。

陳時中YouTube頻道今天也釋出「台灣，感謝有你、感謝有祢」影片，紀錄本周陳時中去苗栗參香祈福的畫面。影片透露，百餘年來，五雲宮的王爺公守護白沙屯百姓，3年前王爺公突然諭示要「建造王船」驅除瘟疫，而3年過去了，現在已是疫情逐漸平息，國門逐步開放的時候，恰巧也是王爺公指示，王船要回天覆旨的時刻。

陳時中指出，疫情至今已持續兩年多，他知道許多人都悶壞了。隨著疫苗涵蓋率的提升，國門逐步開放，防疫規定循序鬆綁，大家心內的負擔隨之減輕。

​他說，看見許多針對防疫團隊的情緒性話語，伴隨著抹黑，總是讓他感到難過。之前，Covid-19 是很危險的疾病，在險峻危急時，他必須用最嚴格的標準來保護台灣人。此原則之下，定會造成大家生活上的不便和經濟損失；但同時大眾也對防疫要求絕對嚴格。在當時充滿衝突與矛盾的氛圍下，他能感受到大家的痛苦，自己也十分掙扎。

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他指出，回想那段時間，所有的醫護、檢疫、藥師人員，大家真的辛苦了，他內心充滿感謝──隔離衣裡的汗如雨下，臉上滿佈的口罩壓痕，都是犧牲奉獻的印記。在他擔任指揮官的九百多個日子裡，每天都必須做出許多決定；每個決定都很煎熬，也必須承擔。因為守護2300萬人的性命，是他的責任及使命。​

他說，感謝全國民眾團結合作，今日國境解封。雖然他已卸下指揮官身分，但還是很開心見到所有朋友，能回歸期盼已久的生活日常。無論國內外觀光、餐飲、運動、休閒娛樂、與親人朋友相聚，都是值得欣喜的事情。疫情就要過去，從此刻開始，以全新的心情出發，帶著希望，邁向每個人下一階段。