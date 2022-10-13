於日本掀起熱潮的人氣日式檸檬氣泡沙瓦品牌「檸檬堂」在台限定上市，該牌隸屬可口可樂公司，此次共引進3款檸檬沙瓦，包括經典檸檬沙瓦、蜂蜜檸檬沙瓦以及鬼檸檬沙瓦，清爽解膩的檸檬風味搭配不同酒精濃度，不僅滿足不同消費者的飲品需求，亦帶來層次豐富的飲用體驗。

「檸檬堂」（Lemon-Dou）為可口可樂公司全球首款檸檬沙瓦酒類品牌，其研發靈感來自於日本居酒屋的經典飲品－檸檬沙瓦，採用獨門前割檸檬製法，細細研磨整顆檸檬，再將檸檬連皮浸漬於酒中，融入清爽的氣泡水後，製成檸檬沙瓦，可口可樂公司今年也首度將「檸檬堂」引進台灣市場，一次推出不同酒精濃度的三款產品，包括經典檸檬沙瓦、蜂蜜檸檬沙瓦及鬼檸檬沙瓦。

酒精濃度3％的「蜂蜜檸檬沙瓦」，蜂蜜的香氣融合檸檬的酸度，酸甜平衡且富有層次的清爽口感，適合喜歡享受微醺又擔心酒感太重的消費者；「經典檸檬沙瓦」蘊含5％酒精濃度，運用整顆檸檬壓萃和浸漬於燒酒調製而成，滿足暢快的氣泡口感；而「鬼檸檬沙瓦」擁有9％酒精濃度，適合喜愛濃郁檸檬滋味與渾厚酒感的消費者，每一口都能體驗到富有檸檬酸度的味覺衝擊。「檸檬堂」日式檸檬氣泡沙瓦即日起於7-11限時限量販售，11月1日前於購買「檸檬堂」沙瓦任選3罐85折。飲酒過量有害健康。

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