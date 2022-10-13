前中研院院長李遠哲昨接受網媒專訪，抨擊民進黨二度執政、獲得政權後開始腐化，更點名副總統賴清德在不民主的政黨運作裡，容易被壓死。對此無黨籍桃園市長參選人鄭寶清競選總部直呼，在蔡英文總統威權領導之下，鄭寶清已因參選桃園市長深受其害，而民進黨下個要對付的人很有可能就是賴清德。

鄭寶清認為民進黨現在就是向下沉淪、腐敗、墮落的政黨，在黨內「沒收初選」的反民主威權體制下，好人或者有能力、有理想的人是很難有出頭為民服務的機會，賴清德也很可能會如此被犧牲掉。

鄭寶清競辦分析，桃園市長選舉結果只要市長鄭文燦欽定扶植的鄭運鵬能夠當選，鄭文燦就必然要直攻參選總統，以蔡英文總統目前在民進黨的「一人獨霸」威權領導局面，不論是搞「沒收總統初選」或用更多不擇手段的政治操作，賴清德幾乎很難有機會代表民進黨參選下屆總統，這就是為什麼李遠哲會直批「賴清德在不民主的政黨運作裡頭很容易被壓死」的道理。

鄭寶清競辦指出，以蔡英文及賴清德上次總統初選的經驗與教訓，民進黨的網軍側翼猛烈對付賴清德，打壓政敵異己的狠毒惡行，怎麼有可能讓賴清德接棒參選總統？民進黨的墮落腐敗已經積重難返，其黨政串聯暗黑勢力搞「網軍治國」產業鏈來追殺政敵、迫害異己，讓李遠哲大感失望，而鄭寶清也因為參選桃園市長深受其害，接下來下個可能要對付的人選就是賴清德。

鄭寶清競辦表示，鄭文燦在桃園所亂搞的「暗黑帝國」共犯結構，已經讓桃園負債近1500億元了，還公共工程弊端叢生、紕漏不斷，倘若鄭運鵬也當選了，那豈不就繼續被這個暗黑帝國搞到至少要再加上負債1500億，債留子孫萬萬代？