50歲香港女星朱茵在90年代紅極一時，《射鵰英雄傳》、《西遊記大結局之仙履奇緣》等都是代表作品。近日，有臉書粉專PO朱茵11歲的嫩照，清新脫俗的美貌再度讓網友戀愛。

臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」12日上傳朱茵小時候的照片，幽默地寫道：「以防你還沒見過十一歲時的朱茵，上小學六年級時的照片。」畫面中，朱茵留著過肩長髮、妹妹頭瀏海，小巧的瓜子臉搭配杏眼、挺鼻和櫻桃小嘴，淺笑時還有令人羨慕的臥蠶，可說是從小就是美人胚子。

朱茵11歲的照片PO出後，不到1天就累積7.4萬個讚、破千則留言，女星姚蜜也來朝聖，貼上過去跟朱茵的貼臉合照，興奮地表示：「此生無憾，見過下凡的紫霞本仙子」，其餘網友也紛紛讚嘆：「比現在那一些不知所謂的『女神』還要像女神」、「以前的女星每個都是從天上下凡來的吧」、「心目中永遠的黃蓉」、「國小巧克力收到會得糖尿病」、「這氣質真的破表」。

朱茵的外型集甜美、性感於一身，她過去上TVB節目《童你一起長大了》，曾分享17歲就讀香港演藝學院時期的圖書館證件照，她當時留著清湯掛麵的髮型，五官和氣質就已經相當出眾，怪不得一出道就在觀眾心中留下深刻的印象，火速成為電視台力捧的大明星。