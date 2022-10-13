全球經濟成長衰退 賴清德呼籲適時調整投資組合。(總統府提供)

台股震盪加劇，副總統賴清德今天表示，現在國際局勢已經改變，全球先進國家經濟成長轉緩，我們一定要妥善因應全球經濟衰退風險所帶來的金融危機。政府會做該做的事情，來因應這一波全球經濟成長衰退。他也提醒金融業，面對世界經濟變局，大家需要靠自己的專業，適時調整投資組合配置。

賴清德今天下午出席「2022財訊金融獎」頒獎典禮時表示，過去這麼多年來，金融產業的發展，可以說是順風順水，但現在國際局勢已經改變，不管是COVID-19疫情、地緣政治的衝突、或是俄羅斯出兵侵略烏克蘭等，都讓全球先進國家的經濟成長轉緩，我們一定要妥善因應全球經濟衰退風險所帶來的金融危機。

根據「國際貨幣基金會」（IMF）最新報告，全球經濟成長率從2021年的6.0％，下修至今年的3.2％與明年的2.7％。他說，按此情況，臺灣自然沒有辦法自外於國際局勢的衝擊，政府一定會妥善處理通膨及產業發展的問題。

主計總處最近一次調查顯示，我國8月份消費者物價總指數（CPI）是2.66％，推估明年CPI會在2％以下，政府會盡全力控制物價波動。此外，賴清德表示，根據金管會統計，到今年8月為止，金融業稅前盈餘是5275億元，除了銀行業正成長外，證券獲利減少60％、保險業獲利接近腰斬，在這種狀況之下，政府也會做該做的事情，來因應這一波全球經濟成長衰退。

面對全球經濟成長衰退，他強調，金融業應積極強化韌性，做好各種風險的評估與管控，並且適時調整投資組合。許多國際知名的財經專家已預測，中國經濟未來10年內將進入極低速的成長期，他也藉此機會提醒金融業，面對世界經濟變局，大家需要靠自己的專業，適時調整投資組合配置。

賴清德也期勉金融業者帶動臺灣企業達成淨零轉型的目標，鼓勵客戶綠色生產、開發綠色金融商品、讓資源分配朝向綠色與永續的方向發展，將有助蔡英文總統去年4月22日世界地球日揭櫫2050淨零轉型國家目標的願景。

他以歐盟為例，在俄烏戰爭中，歐盟的能源掌握在俄羅斯手中，短期內必須回頭增加煤發電，但歐盟同時也宣布要加快綠色轉型速度，在2030年再生能源的目標要從40％提高到45％。換句話說，永續發展不僅是保護地球的手段，也是能源自主、不受制於極權國家的重要方法。

因此，他希望各行各業都能共襄盛舉，特別是金融業扮演了非常關鍵的角色，希望金融業支持政府政策，帶動其他產業一起往永續發展的目標共同邁進。