聞天祥（左起）、謝盈萱、導演許承傑出席典禮開場影片拍攝開鏡儀式。（羅永銘攝）

金馬執委會13日公布第59屆金馬獎典禮主持人，今年找來金馬影后謝盈萱掌主持棒，金馬執委會執行長聞天祥透露，她2018年拿下影后，其實隔年就有找她主持，但當時被拒絕，接著2020年她再度入圍、2021年獻聲為典禮錄口白，隔了3年再詢問她主持一事，今年總算點頭接棒。

謝盈萱坦承，2019年婉拒接主持人一職，是因為怕自己無法勝任，今年再度被邀請，她先是提問：「這是認真的嗎？」接著自問：「認真想想，如果沒接，在人生結束的時候會不會有遺憾？」最終為了不留遺憾，在2個月前果斷接下任務，典禮前如果時間允許，會想跟曾寶儀、陶晶瑩、蔡康永討教主持功夫。

謝盈萱當主持人得做功課，把所有入圍作品看完，準備了不少筆記，將不超時視為重點項目，她說自己不是科班主持人，當然不可能跟專業主持人比，但會帶著感謝的心跟觀眾對話，讓大家知道這些入圍演員們多厲害，盡量把時間留給得獎者抒發感言。

聞天祥則對謝盈萱有十足信心，說以前看謝盈萱演戲的時候，她完全就是千面女郎，從小孩演到老人、蕩婦演到聖女都沒問題，覺得她絕對勝任，或是可以站在演員角度，去「演」1個主持人，把頒獎典禮當成不能NG且時間很長的演出。