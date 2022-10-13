二水跑水節流傳百年、獨步天下，彰化縣政府和交通部觀光局參山國家風景區管理處攜手，5日安排國寶級DT-668「國王號」蒸汽火車搭載遊客一起到二水體驗水圳跑水、吃辦桌樂趣，一次滿足三種難得體驗。（吳敏菁攝）

二水跑水節流傳百年、獨步天下，彰化縣政府和交通部觀光局參山國家風景區管理處攜手，5日安排國寶級DT-668「國王號」蒸汽火車搭載遊客一起到二水體驗水圳跑水、吃辦桌樂趣，一次滿足三種難得體驗。（吳敏菁攝）

二水跑水節流傳百年、獨步天下，彰化縣政府和交通部觀光局參山國家風景區管理處攜手，11月5日將安排國寶級DT-668「國王號」蒸汽火車搭載遊客一起到二水體驗水圳跑水、吃辦桌等樂趣，一次滿足三種難得的體驗。

參山國家風景管理主掌曹忠猷表示，二水也是台灣早期臺鐵幹線、集集線、台糖五分車三鐵匯集處，這次推出「二水跑水節蒸汽火車之旅」，將以DT-668蒸汽火車頭牽引自強號車廂，搭載260名遊客由彰化站到二水站，重現百年前蒸汽火車行駛縱貫鐵路場景，感受百年歷史的跑水風華。

曹忠猷說，除了搭乘國寶級的蒸汽火車之外，也特別邀請社頭的福井食堂老闆陳朝強親自在社頭站月台叫賣便當，重現當年販售鐵路便當的風情，鐵道迷可把握機會合照留念。蒸汽火車抵達二水，遊客到達八堡圳活動現場，即可體驗「通水祭」、「神轎跑水」、「與神跑水」等跑水祭典及「跑水節市集趣」等熱鬧活動。車票訂於10月14日上午10點在網路準時開賣，260個座位額滿為止。

彰化縣副縣長林田富表示，搭國王號來到二水，還能見到見到位於二八水水公園的CT-278女王號。中午安排二水鄉源泉國小享用「古早味農村饗宴」的超值午餐，由總鋪師以二水在地農產品白玉苦瓜、胭脂茄、二水好米等食材採傳統烹調方式製作，重現早期農村風。

彰化縣文化局表示，縣府也與二水鄉公所，規劃系列串聯景點小旅行，漫遊各歷史景點如二八水水公園、董坐石硯藝術館、前副總統謝東閔故居、二八水觀光商圈等。詳情可上彰化縣文化局網站。