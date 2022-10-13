竹圍社區發展協會經過2年田野調查與訪談耆老，終於完成這本專屬在地的畢業紀念冊。（蔡明亘攝）

李戴文女阿嬤（左）與兒子李國源（右），每周3天都會從觀音回到竹圍參與社區活動，今在新書發表會獲贈感謝狀。（蔡明亘攝）

竹圍社區發展協會積極經營社區活動，許多已搬遷的長輩都會回來參與。（蔡明亘攝）

桃園市大園區竹圍社區配合航空城徵收計畫，列入第三跑道預定地，全里居民都須搬遷，為保留在地記憶，竹圍社區發展協會2年來透過田野調查、訪談耆老，記錄地方人文故事編寫成冊，今發表新書《竹圍仔冊》作為第一本畢業紀念冊，將竹圍的故事永久流傳。

竹圍社區發展協會今發表新書《竹圍仔冊》，現場聚集許多里民參與，領取這本畢業紀念特輯，協會也頒發獎狀給受訪的耆老。有里民翻開第一頁，看見斗大8個字「致，即將消失的竹圍」，心中便百感交集。書中記錄竹圍漁村記憶、信仰中心福海宮、在地生活百滋味、在地安老畢業特輯等內容，詳述在地人、事、物外，也放有多張珍貴老照片。

竹圍社區發展協會理事長徐耀德表示，竹圍從前是大園非常興盛的村落，因航空城計畫將滅村，他開始思考究竟能替竹圍留下什麼，才踏出訪談寫書這一步。徐坦言「這本書對我們來說是挑戰」，田調將近2年，慢慢琢磨一字一句，仔細挑選每張配圖，《竹圍仔冊》才終於誕生，年底將出版第2冊，盼至少讓每戶都能拿到一冊。

現年84歲的李戴文女阿嬤，已搬遷至觀音區，每周3天由兒子李國源接送來竹圍參與社區活動，從阿嬤和老鄰居熱情互動、鬥嘴來看，嘴角難掩開心情緒。李國源說，在協會努力下，許多遷出的長輩都會定期回來，這個社區能留多久，就會送母親回來多久，盼把離開故鄉的憂鬱感減到最輕，但也提醒母親需做好結束的心理準備，他十分認同也支持協會照顧里民的理念。

市議員徐其萬也說，大園許多民眾配合政策搬遷，去年至今已搬離8000多人，預估年底還有第2波遷出潮，將達1萬多人離開，民眾心有戚戚焉，落寞感相當沉重，這本《竹圍仔冊》寫下竹圍居民世世代代的記憶，讓所有民眾和後代子孫，雖無法親眼看見竹圍原本的模樣，也能透過書籍瞭解爺爺奶奶的家鄉，可謂歷史的見證。