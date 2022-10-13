撫養小孩對許多家長來說是甜蜜的負擔。一位在工地工作的媽媽分享，最近女兒突然從自己的存錢筒掏了3百多元給她，還說「這邊給妳上班的時候買喝的～吃好一點的便當」，讓她超感動，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，某天大女兒突然要她在門外稍等一下，不能進房間，沒想到女兒竟在開門後獻上300多元的紙鈔、零錢，說「媽媽～妳常常為了一樣東西都要考慮那麼久，妳在工地工作很辛苦…這些錢是我從我的存錢筒拿的！這邊給妳上班的時候買喝的～吃好一點的便當」。

一名媽媽分享，女兒為了減輕她的負擔，把自己努力存的零用錢給她。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

原PO感動的說，原來是前一天她買防曬乳時，再三思考到底要不要選購，女兒看到後才會把努力存下來的零用錢給她，讓原PO頓時眼眶泛紅、一陣鼻酸，直呼「謝謝我的寶貝女兒」。

對此，許多網友紛紛回應，「貼心感動！值得了」、「孩子真的懂事又貼心，無論是男孩或女孩」、「再辛苦再累，有這麼貼心懂事的小孩，一切都值得了」、「女兒果然是貼心的」、「天啊！此生值得了！貼心又懂事的孩子」。