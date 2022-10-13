凱基銀行持續堅持對普惠金融的信念，攜手Uber北部重要合作車隊Q TAXI推出「司機信貸」，提供兩種不同的貸款方案：小金額的額度型貸款「速還金」，除申請免開辦費之外，可享前90天每萬元利息不到1元，且核貸後快速撥款，可隨時動用、彈性還款；大金額的「分期型信貸」，則可享首月0.01％優惠利率，司機朋友於12月31日前申辦，配合綁約期數，可再享手續費最低0元起的優惠。

為協助計程車司機解決資金的需求，凱基銀行自2017年領先金融同業推出計程車司機信貸，深獲運將大哥們好評，多年來已有近2千位司機取得貸款。

凱基銀行表示，許多計程車司機大哥受限於沒有薪轉資料或缺乏銀行往來信用歷史等原因，難以向銀行申請到貸款，此次與Q TAXI推出「司機信貸」，司機僅需向車隊申請制式的「隊員在隊營收證明」作為貸款財力文件，解決申辦貸款的最大痛點，協助司機大哥，取得銀行貸款，滿足臨時週轉的需求，且累積個人信用，下一筆借款就會更順利。考量到計程車司機工作型態，申辦、撥款都可線上完成，免除跑銀行的耗時，讓司機大哥們享有更便捷、快速且安全的金融服務。

凱基銀行本次與Q TAXI推出「司機信貸」的小額貸款「速還金」方案，司機大哥如有臨時資金的需求，不僅可免費申辦外，還享有90天0.01％優惠利率，相當於前90天每萬元利息不到1元。即使過了90天優惠利率期間，若以動用一萬元5.99％利息計算，30天的利息不到50元，利息依借用天數計算，可隨借隨還，線上即可動用取款及還款，此產品不綁約且免開辦費的特性能協助司機大哥度過短期的資金缺口，減輕生活壓力。此外，考量臨時大金額的資金需求狀況，推出貸款額度最高50萬、首月優惠利率0.01％的分期型信貸，最高可分期7年，每月輕鬆還款、零負擔。