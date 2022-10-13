馬來西亞創作歌手黃明志不少歌曲膾炙人口，曾和王力宏合唱歌曲《飄向北方》，在台灣也有不少歌迷，近日黃明志飛日本拍攝MV，女主角邀來天使臉蛋的前G級女優明日花綺羅，黃明志也在社群平台分享花絮，直呼拍這支MV時很擔心：「感覺隨時會被人打。沒辦法，她真的抱太緊了...」。

黃明志昨（12日v）曬出新歌《我的愛》花絮，這首歌他邀請日本女星明日花綺羅岀演，她2020年宣布從女優身份畢業後，努力經營品牌副業，設計的睡衣跟泳裝深受消費者喜愛，比先前拍AV賺得還要多，成功從女優身分轉型。明日花綺羅在花絮中和黃明志不僅有許多親密戲，甚至還有床戲，讓黃明志直呼：「在拍攝這支MV的時候，真的很擔心，感覺隨時會被人打。沒辦法，她真的抱太緊了...」。

畫面中明日花綺羅穿著白色襯衫，下衣失蹤露出修長美腿，側躺的邪惡視角捕捉到雪白美乳，讓許多網友看到噴鼻血，現場擠滿工作人員，都搶著目睹女神風采，MV當中兩人還一起手牽手唱歌，黃明志騎腳踏車載明日花綺羅，女方則將手環住男方的腰，讓黃明志忍不住自嘲：「這就是一種很幸福的感覺，拍完這個我就可以去跳海」，現場明日花綺羅有一幕穿著蕾絲內褲，纖細腿根全露出，身材仍然非常好。

黃明志和明日花綺羅合作拍MV。（圖／Namewee 黃明志facebook）

許多粉絲羨慕留言：「太幸福了（太羨慕了）」、「學日語追起來」、「哥真的是太屌啦」、「我不會打你的哦，我只會羡慕」、「我還想看下一位女優」、「整個MV看完都香香的～」、「人生已無憾」。