風向變了？資深媒體人周玉蔻今(13日)一改往日口徑，怒轟高端害自己變「倒楣一族」。媒體人張禹宣在臉書分析，民進黨到陳時中近期來對於高端態度的微妙轉變透露出一個關鍵訊號，已經正式「獲利了結」準備甩鍋下車，這些死忠的高端戰士仍毫無察覺自己是割捨留在戰場上殿後的孤軍，如同台股12810點中水深火熱套牢的慘戶，只是棄子。

張禹宣表示，過去，民進黨護航高端者甚多，周玉蔻更是佼佼者，卻在此時沒來由地用出國一事狠踩高端一腳，「倒楣族」、「不要躲在政府背後數鈔票」等重話率先發難。過去國民黨曾多次批判高端不被國際認可，這早不是什麼新聞，但在當時不管周玉蔻或林靜儀之流都極力護航，甚至說出「打疫苗不是為了出國」這種幹話。

他指出，而就在此時，審計部也投下震撼彈，包括高端疫苗價格揭露不明，製造數量未準確預估白白銷毀1/3，浪費高達數億元的公帑，甚至出現違約延遲交貨等諸多問題，就連違約金推算回每劑價格都與指揮中心公布的811元兜不攏等五大缺失，若非高層授意，部會豈會手腳打架，也實屬蹊蹺。

張禹宣強調，連衛福部都無意護航，順水推舟下最後通牒，非但開罰還要求高端必須補件繳報告否則廢止EUA，已經是正式宣判了高端的死刑，也讓當初追隨在後頭上戰場的高端戰士無所適從，然而向來把高端視為珍寶，一手催生促成的陳時中，也只在此時冷冷地說一句「我現在已離開衛福部」，完完全全的甩鍋。

他直批，這句話凸顯了陳時中一個最重要的人格特質，不管是衛福部長、指揮中心、或高端疫苗都只是用過即丟的工具，只要失去政治與利益上的價值隨時都「可割可棄」，獲利了結隨時可以出場，只是這回新的標的叫做「台北市長」，一個可以牟利的人設，與更強大的工具。