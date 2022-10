搶攻家庭客群,福斯商旅今日發表全新世代「德國新創七人座」-The All-New Multivan憑藉德製工藝的超高水準造就頂級商旅的每個細節,以動感造型設計、靈活機能空間、數位科技座艙,並結合輕量化座椅設計,及同級唯一標配鷗翼式多功能桌,提供全員前所未有的舒適駕乘體驗。此外,全面導入新世代娛樂系統,以及高規格符合Level 2半自動駕駛的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」,穩坐頂級科技MPV。

The All-New Multivan完美融合福斯商旅經典與創新的獨特設計,去年成功奪得德國紅點設計大獎(Red Dot Design Award)「Best of the Best」最高榮譽;今年,更以優越的空間機能與性能表現,榮獲英國汽車專業媒體「What Car?」的高度讚賞,贏得2022 Tow Car Awards獎項,評為「最實用車款」;同時,在Euro NCAP測試中,在碰撞安全與輔助系統功能上獲得亮眼成績,得到最高肯定五顆星評價。以不斷獲獎的肯定,在在展現福斯商旅期望給予車主家人安心舒適的移動享受。

全新世代The All-New Multivan外觀融入福斯新世代家族專屬設計語彙,全車系標配IQ.Light LED Matrix 矩陣式LED頭燈組/尾燈組、全天候輔助照明燈(含角落照明功能)、光感應自動啟閉頭燈裝置(附返家/離家延遲照明功能),並配置全新17吋/18吋全新造型大尺寸鋁圈,兼顧質感以及實用性;水箱罩採連貫式鍍鉻橫條樣式,並可另搭配LED定位燈,結合大面積幾何風洞下氣壩,營造出動感活潑視覺感;嶄新造型的傾斜前擋結合雙A柱設計,搭配大面積三角窗,讓駕駛視野更加清晰;車尾搭載空氣力學尾翼設計,讓車身造型更加流線俐落。The All-New Multivan全面搭載乘客艙雙電動滑門、電動啟閉上掀式尾門,可大幅提升實用性與便利性;配置專屬Multivan造型的迎賓照地燈,更完全呈現獨具風格的雋永魅力。

此外,The All-New Multivan首度導入消費者喜愛的全景玻璃車頂,開闊視野境界,在車內亦能輕鬆坐擁獨家美景。此外,選配全景玻璃車頂的車款也將獨家贈送專屬天幕遮陽罩,台灣夏日豔陽下依舊能夠維持車內舒適度。The All-New Multivan全車系提供11款車色選擇,給予買家與眾不同的獨特風格。