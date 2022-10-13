搶攻家庭客群，福斯商旅今日發表全新世代「德國新創七人座」－The All-New Multivan憑藉德製工藝的超高水準造就頂級商旅的每個細節，以動感造型設計、靈活機能空間、數位科技座艙，並結合輕量化座椅設計，及同級唯一標配鷗翼式多功能桌，提供全員前所未有的舒適駕乘體驗。此外，全面導入新世代娛樂系統，以及高規格符合Level 2半自動駕駛的「IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統」，穩坐頂級科技MPV。

The All-New Multivan完美融合福斯商旅經典與創新的獨特設計，去年成功奪得德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）「Best of the Best」最高榮譽；今年，更以優越的空間機能與性能表現，榮獲英國汽車專業媒體「What Car？」的高度讚賞，贏得2022 Tow Car Awards獎項，評為「最實用車款」；同時，在Euro NCAP測試中，在碰撞安全與輔助系統功能上獲得亮眼成績，得到最高肯定五顆星評價。以不斷獲獎的肯定，在在展現福斯商旅期望給予車主家人安心舒適的移動享受。

全新世代The All-New Multivan外觀融入福斯新世代家族專屬設計語彙，全車系標配IQ.Light LED Matrix 矩陣式LED頭燈組／尾燈組、全天候輔助照明燈（含角落照明功能）、光感應自動啟閉頭燈裝置（附返家／離家延遲照明功能），並配置全新17吋／18吋全新造型大尺寸鋁圈，兼顧質感以及實用性；水箱罩採連貫式鍍鉻橫條樣式，並可另搭配LED定位燈，結合大面積幾何風洞下氣壩，營造出動感活潑視覺感；嶄新造型的傾斜前擋結合雙A柱設計，搭配大面積三角窗，讓駕駛視野更加清晰；車尾搭載空氣力學尾翼設計，讓車身造型更加流線俐落。The All-New Multivan全面搭載乘客艙雙電動滑門、電動啟閉上掀式尾門，可大幅提升實用性與便利性；配置專屬Multivan造型的迎賓照地燈，更完全呈現獨具風格的雋永魅力。

此外，The All-New Multivan首度導入消費者喜愛的全景玻璃車頂，開闊視野境界，在車內亦能輕鬆坐擁獨家美景。此外，選配全景玻璃車頂的車款也將獨家贈送專屬天幕遮陽罩，台灣夏日豔陽下依舊能夠維持車內舒適度。The All-New Multivan全車系提供11款車色選擇，給予買家與眾不同的獨特風格。