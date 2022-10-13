國民黨新北市議員參選人呂家愷、吳訓孝、戴湘儀聯合在公車上刊登廣告，諷刺民進黨新北市長參選人林佳龍「台中不要的，新北也不要」。林佳龍今（13）日下午到新店建國黃昏市場掃街拜票時受訪指出，負面攻擊對教育是很不好的示範，新北市長侯友宜卻對侯家軍的行為表示「尊重」，更是價值觀的偏差。

林佳龍表示，選舉大家多提政見，來爭取服務人民的機會，負面攻擊特別是人身攻擊是錯誤的示範，我們的公車廣告都是提出政見，例如補助65歲長輩裝假牙、青年成家基金、社會住宅等，都是很正向的，公車廣告用負面的攻擊，其實是錯誤的示範。

林佳龍說，讓他比較失望的是，侯友宜市長竟然對侯家軍的作為表示「尊重」，這是價值觀的偏差，對於一個曾經失敗的人，去否定他再爭取成功的機會，這不是一種教育的態度，也對人不尊重。很多人都在失敗中汲取成功的養分，一個偉大的城市也是歡迎人才，來爭取服務的機會。

林佳龍表示，公車因為行駛在馬路上，大小朋友都看的到，負面選舉攻擊性的文字會讓孩子看到很不好的一面，對孩子是負面教育，所以公車廣告盡量不要去攻擊人，盡量維持它的公共性，拜託侯市長約束一下、勸勸侯家軍，不要再讓負面廣告出現在公車上。

林佳龍強調，侯市長和他的侯家軍在這一點上價值觀偏差，是很不好的教育示範，很多人失敗過再站起來，我們應該給他鼓勵，這才是正面的教育態度，所以他對侯市長的反應非常訝異，我們希望不要負面選舉，爭取市民的支持，才是台灣民主深化重要的進步。

此外，對於外傳林佳龍陣營包下新北市千輛公車，讓其他人一車難求。林佳龍說，我們經費有限，在最後兩個月才有廣告，因為看板很難租借，所以公車廣告比較方便，大概有幾百輛公車在大台北行駛，大台北的公車有3、4千輛以上，大家應該都可以租借到。