彰化某中小企業的老闆驚覺妻子出軌，對象甚至是他的好兄弟陳男，妻子愛屋及烏，替好兄弟照顧一家大小，也數次發生性行為，他不甘遭戴綠帽，遂與陳男撕破臉鬧上法院求償撫慰金。彰化地院審結，判陳男要賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張自己與妻子結婚超過30年，他視陳男為兄弟，也讓陳男頻繁經常家門，未料，陳男明知朋友妻不可戲，卻趁虛而入，與他的妻子祕密交往多年，妻子還協助張羅陳男一家大小的飯菜，數度發生性行為。

男子表示，他原先都被蒙在鼓裡，直到2021年間被女兒告知，女兒拿出妻子與陳男的親密訊息給他看，妻子才坦承與陳男出軌多年；男子認為陳男侵害他的配偶權情節重大，故依法向陳男求償200萬元精神撫慰金。

對此，陳男聲稱，夫妻倆的感情本就不睦，女方向他尋求慰藉，才逐漸發展出不倫戀，他自知對不起兄弟，曾一度與女方保持距離，同時另交女友，只是當時他曾登門向兄弟道歉，兄弟說，「事情到此為主，以後大家老死不相往來」，如今卻向他提告，實在不合理。

彰化地院審理時，法官認定陳男坦承與人妻不正當交往，造成男方精神痛苦，即便男方曾說「事情到此為止，以後大家老死不相往來」，也不代表男方必須放棄求償權益，認為求償有理，審酌男方為中小企業老闆等一切情狀，判陳男要賠償30萬元為適當。可上訴。